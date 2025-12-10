Singo olmayacak

G.Saray'da Wilfried Singo için acele edilmeyecek. Daha önce yaşadığı sakatlığın hemen ardından sahaya çıkan Fildişili savunma oyuncusu için bu kez sağlık heyeti ve teknik heyet acele etmeyecek. Singo'da riske girmek istemeyen sarı-kırmızılılar adım adım ilerleyerek. Singo ayrıca Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılmadı.
G.Saray'da Wilfried Singo için acele edilmeyecek. Daha önce yaşadığı sakatlığın hemen ardından sahaya çıkan Fildişili savunma oyuncusu için bu kez sağlık heyeti ve teknik heyet acele etmeyecek. Singo'da riske girmek istemeyen sarı-kırmızılılar adım adım ilerleyerek. Singo ayrıca Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılmadı.