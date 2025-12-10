Sefer başlıyor

Mohamed Salah ihtimali sonrasında G.Saray taraftarını heyecan sararken, yine bir transfer dönemi oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Sarı kırmızılılar ligin ilk yarısının sona ermesinin ardından hemen yurt dışı seferlerine başlayacak. 21 Aralık tarihinde oynanacak olan Kasımpaşa maçının ardından Süper Lig'de ilk yarı sona erecek. Ardından Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçları start alacak. Bu arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar hemen harekete geçecek. Türkiye'de transfer dönemi 5 Ocak itibariyle başlayacak ve 10 Şubat'a kadar sürecek. Bu 35 günlük sürede kadrosuna en iyi takviyeleri yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'yu yine zorlu bir süreç bekliyor. Menajer George Gardi ile bilrilket yurt dışı seferlerine başlayacak olan Kavukcu, belirlenen oyuncuları İstanbul'a getirmek için büyük bir çaba harcayacak. Ancak en çok merakla beklenen konu Mohamed Salah'ın parçalı formayı giyme ihtimali olacak.