CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sefer başlıyor

Sefer başlıyor

Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer Gardi, Kasımpaşa maçından sonra yeni isimler için seferlere başlayacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sefer başlıyor

Mohamed Salah ihtimali sonrasında G.Saray taraftarını heyecan sararken, yine bir transfer dönemi oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Sarı kırmızılılar ligin ilk yarısının sona ermesinin ardından hemen yurt dışı seferlerine başlayacak. 21 Aralık tarihinde oynanacak olan Kasımpaşa maçının ardından Süper Lig'de ilk yarı sona erecek. Ardından Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçları start alacak. Bu arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar hemen harekete geçecek. Türkiye'de transfer dönemi 5 Ocak itibariyle başlayacak ve 10 Şubat'a kadar sürecek. Bu 35 günlük sürede kadrosuna en iyi takviyeleri yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'yu yine zorlu bir süreç bekliyor. Menajer George Gardi ile bilrilket yurt dışı seferlerine başlayacak olan Kavukcu, belirlenen oyuncuları İstanbul'a getirmek için büyük bir çaba harcayacak. Ancak en çok merakla beklenen konu Mohamed Salah'ın parçalı formayı giyme ihtimali olacak.

G.Saray'ın stoperi İsviçre'den gelecek!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Hakan transferde son noktayı koydu!
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bu takıma 2. yarıda ne oldu! Bu takıma 2. yarıda ne oldu! 02:00
Atletico Madrid rahat kazandı Atletico Madrid rahat kazandı 01:58
Gençler farklı kaybetti: 5-0 Gençler farklı kaybetti: 5-0 01:57
Sakata geldik Sakata geldik 01:56
Galatasaray'a yakışmadı Galatasaray'a yakışmadı 01:49
Dar kadronun sıkıntısı Dar kadronun sıkıntısı 01:48
Daha Eski
İdeal kadroyla sahada İdeal kadroyla sahada 01:47
Gel de yanma Gel de yanma 01:46
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri! Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri! 01:43
G.Saray Fransa'da kayıp! G.Saray Fransa'da kayıp! 01:43
Cimbom'dan üst üste 2. yenilgi! Cimbom'dan üst üste 2. yenilgi! 01:43
G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız 01:43