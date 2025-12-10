CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Metehan Baltacı'dan dikkat çeken mesaj! "Asgari ücret maaşı..."

Metehan Baltacı'dan dikkat çeken mesaj! "Asgari ücret maaşı..."

Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı'nın o mesajlaşmaları dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Metehan Baltacı'dan dikkat çeken mesaj! "Asgari ücret maaşı..."

Gündeme bomba gibi düşen bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.

Metehan Baltacı'dan dikkat çeken mesaj! "Asgari ücret maaşı..."

Takvim'in haberine göre, genç futbolcunun bir arkadaşlarına gönderdiği mesajlarda, "500 TL verir misin? Sağlam kupon var mı? 6 bin liraya iddia oynayacağım. Hatay-Galatasaray karşılıklı gol kesin. 1.60 oran. 2-3 maç daha koysam 10 bin lira olur. Asgari ücret maaşı ikiye katlamam lazım" ifadelerini kullanması dikkatleri çekti.

Metehan Baltacı'dan dikkat çeken mesaj! "Asgari ücret maaşı..."

Bir whatsapp grubu üzerinden yapılan bir başka yazışmada ise Galatasaray formasını giyen Kazımcan Karataş'ın takım arkadaşını uyardığı ve "Ya şu iddiayı bırak" dediği gözlendi.

Metehan Baltacı'dan dikkat çeken mesaj! "Asgari ücret maaşı..."

Öte yandan Metehan Baltacı'nın mahkemeye sevk yazısında, "Şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği" ifadesi yer aldı.

G.Saray'dan Salah bombası!
G.Saray'ın stoperi İsviçre'den gelecek!
DİĞER
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! Bomba transfer hamlesi...
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Hakan transferde son noktayı koydu!
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bu takıma 2. yarıda ne oldu! Bu takıma 2. yarıda ne oldu! 02:00
Atletico Madrid rahat kazandı Atletico Madrid rahat kazandı 01:58
Gençler farklı kaybetti: 5-0 Gençler farklı kaybetti: 5-0 01:57
Sakata geldik Sakata geldik 01:56
Galatasaray'a yakışmadı Galatasaray'a yakışmadı 01:49
Dar kadronun sıkıntısı Dar kadronun sıkıntısı 01:48
Daha Eski
İdeal kadroyla sahada İdeal kadroyla sahada 01:47
Gel de yanma Gel de yanma 01:46
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri! Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri! 01:43
G.Saray Fransa'da kayıp! G.Saray Fransa'da kayıp! 01:43
Cimbom'dan üst üste 2. yenilgi! Cimbom'dan üst üste 2. yenilgi! 01:43
G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız 01:43