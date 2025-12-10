CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray En az 4 takviye olacak

En az 4 takviye olacak

G.Saray yönetimi ocak ayında en az ikisi doğrudan ilk 11’de forma giyebilecek 4 yeni transfer yapmayı planlıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
En az 4 takviye olacak

Takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle son haftalarda kadro kurmakta güçlük çeken G.Saray'da ocak ayı iple çekiliyor. Ara transfer döneminde teknik direktör Okan Buruk'un oluşturduğu liste doğrultusunda sarı-kırmızılılar transferde vites yükseltecek. Sezon başında olduğu gibi yine hareketli günler geçirecek olan yönetim, en az 4 takviye yapmaya hazırlanıyor. Listenin ilk sırasında çilek transferi olarak Liverpool'un süper yıldızı Mohamed Salah yer alıyor. Bu transfer için yönetim bütün şartlarını zorlama kararı aldı. Ardından da takımın en kritik bölgeleri savunma ve orta saha için girişimlerde bulunulacak. Mohamed Salah sürecinin uzaması halinde önceliği hemen bu iki bölgeye verecek olan sarıkırmızılılar, Lemina'ya iki bölge için de güçlü bir alternatif oluşturmaya çalışacak. Bir futbolcuyu da geniş kadro yapılanması içerisinde düşünen G.Saray yönetimi, en az iki futbolcunun doğrudan ilk 11'de oynayacak kalitede olmasını istiyor. Bunun için kesenin ağzını açan Başkan Dursun Özbek, ilk yarının bitişiyle yöneticilere harekat emrini verecek.

SON DAKİKA
