Emre Can savaşı

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takımlar eksiklerini netleştirip harekete geçmeye başlarken, Almanya'dan önemli bir iddia geldi. Bild gazetesinin haberine göre sezon sonunda Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Can için İstanbul'un 3 devi transfer savaşına girmiş durumda. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş başarılı oyuncuyu alabilmek için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Ocak ayında takımların nabız yoklamaya başlayacakları iddia edildi.

GELECEĞİ BU AY NETLİK KAZANACAK

Hem stoperde hem de ön liberoda forma giyebilen 31 yaşındaki futbolcu sezon başında sakatlığı nedeniyle 8 maç kaçırmıştı. İyileştikten sonra kadroya girmekte güçlük çeken tecrübeli futbolcu sadece iki maçta şans bulurken 1 gol atma başarısı elde etti. Bild'in haberine göre Dortmund'un Emre Can ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başlamayı düşündüğü ancak henüz resmi bir adımın atılmadığı belirtildi. Ocak ayına kadar Emre Can'ın geleceğinin belli olması bekleniyor.