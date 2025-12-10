Aslanım Yunus

Ameliyat olduktan sonra büyük bir fedakarlıkla takımına erkenden katılan Yunus Akgün, büyük bir özveri gösteriyor. Milli futbolcu henüz tam olarak hazır olmasa da takımını yalnız bırakmıyor. Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Kasımpaşa maçında tamamen hazır olması beklenen başarılı oyuncu aradaki zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyor.
Ameliyat olduktan sonra büyük bir fedakarlıkla takımına erkenden katılan Yunus Akgün, büyük bir özveri gösteriyor. Milli futbolcu henüz tam olarak hazır olmasa da takımını yalnız bırakmıyor. Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Kasımpaşa maçında tamamen hazır olması beklenen başarılı oyuncu aradaki zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyor.