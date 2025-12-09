İnce: 3 isim oynamayacak

G.Saray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlıklarla ilgili son gelişmeleri dünkü idman öncesinde paylaştı. 3 futbolcunun Monaco önünde kesin olarak forma giyemeyeceğini belirten İnce, "Kazımcan, UEFA listemizde yok. Bu yüzden o pozisyon için Jakobs ile ilgili inisiyatif alıyoruz. Lemina, Kaan ve Singo bizimle olmayacak. Bunun dışında kalan tüm oyuncular için değerlendirme yapacağız" dedi.