Sonuca etki etmedi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bitti ama tartışmalar bitmedi. Beraberliğin sorumlusu olarak hakem Yasin Kol'u gören Galatasaray cephesinde Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Riva'ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kapısını çaldı. Kol'un haksızlık yaptığı düşünülen hakem kararları tek tek izlendi. Hacıosmanoğlu, maçın sonucuna etki edecek hata yapıldığını düşünmediğini vurguladı. Yasin Kol'un, Kadıköy öncesi görev aldığı Galatasaray maçlarındaki hataları da hatırlatıldı.