Haberler Galatasaray Aslan kenetlendi

Aslan kenetlendi

F.Bahçe derbisi öncesi Kemerburgaz’da müthiş bir kenetlenme yaşayan G.Saray’da, teknik heyet ve futbolcular, son dönemde yaşanan düşüşü Kadıköy’de sonlandırmayı amaçlıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Aslan kenetlendi

Galatasaray'da tüm gözler artık derbiye çevrildi. 1 Aralık Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak dev mücadele öncesi Kemerburgaz'da herkes kenetlendi. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, son dönemde hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan olumsuz sonuçları unutmak istiyor. Kadıköy'deki Fenerbahçe karşılaşmasıyla beraber yeni bir sayfa açarak, yeniden bir seriye başlamayı hedefleyen Aslan'da teknik heyet yoğun mesai harcıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcıları, Kemerburgaz'da gece gündüz çalışıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcıları, Fenerbahçe mücadelesinde futbolcularından maksimum verim almanın hesaplarını yapıyor. Oynayan oynamayan herkesle iletişime geçen Buruk, tüm öğrencilerini motive etmeye gayret gösteriyor. Sarı-kırmızılılar oyuncular da dev maçın önemini çok iyi biliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son Union St. Gilloise yenilgisi sonrası hırslanan futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi motive oldukları belirtildi. Birçok oyuncu Kemerburgaz'da antrenman öncesi ve sonrası zaman geçirip maçın havasına giriyor.

HİÇ ÜST ÜSTE YENİLMEDİ

Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste iki dış saha yenilgisi almadı. Okan Buruk yönetiminde bugüne kadar ligde 61 maça çıkan sarı-kırmızılılar, deplasmanlarda başarılı bir tablo elde etti.

SAVUNMA ALARMA GEÇTİ

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da savunmada belirsizlik sürüyor. Wilfried Singo ve İsmail Jakobs'un sakatlığı, Eren Elmalı'nın da hak mahrumiyeti nedeniyle sarı-kırmızılılarda defans hattında eksikler bulunuyor. Cimbom'da mevcut durumda Mario Lemina'nın savunmanın merkezine çekilerek Barış Alper Yılmaz'ın sağ beke kaydırılması düşünülüyor.

DURSUN ÖZBEK'İN 15. MAÇI OLACAK

Galatasaray'da 2 farklı dönemde başkanlık yaşayan Dursun Özbek, lig ve kupada toplamda 14 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı. Dursun Özbek başkanlığındaki Aslan, toplam 14 Fenerbahçe derbisinde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar, 16 gol kaydederken, sarı-lacivertli rakibine sadece 7 golle karşılık verdi.

BİN 331 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

G.Saray, bin 331 gündür Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yenilmiyor. En son Nisan 2022'de 2-0'lık skorla kaybeden Aslan, daha sonra ezeli rakibine deplasmanda mağlup olmadı. Öte yandan Kadıköy'de yerli teknik adam yönetiminde Galatasaray'ın aldığı son mağlubiyet 2014-2025 sezonunda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun döneminde 1-0'lık skorla gelmişti.

MESAİ SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

