Icardi'nin eski takım arkadaşından dikkat çeken açıklama! "Wanda ne söylerse söylesin..."

Icardi'nin eski takım arkadaşından dikkat çeken açıklama! "Wanda ne söylerse söylesin..."

Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi ile Inter döneminde takım arkadaşı olmuş Brezilyalı eski futbolcu Joao Miranda, İtalyan basınına konuşurken Icardi hakkında da dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 11:25
Icardi'nin eski takım arkadaşından dikkat çeken açıklama! "Wanda ne söylerse söylesin..."

Kariyerinde Inter ile Atletico Madrid gibi takımlar olan ve 2023 yazında kariyerini sonlandıran Brezilyalı eski futbolcu Joao Miranda, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Miranda, Galatasaraylı Mauro Icardi hakkında da dikkat çeken ifadelere yer verdi. 41 yaşındaki isim Inter'de Luciano Spaletti ile çalıştığı dönem hakkında konuşurken kendisine Spaletti'nin, Wanda Nara nedeniyle Icardi'den kaptanlık pazubandını aldığının hatırlatılması üzerine,

"Kişisel şeyler. Spaletti böyle biridir: Takımı tamamen düşündüğünü sanmıyorum. Seni hedefe koydu mu iş biter. Yine de, Wanda ne söylerse söylesin, Mauro bizimle her zaman profesyoneldi. Ve ne goller atardı..."

İfadelerini kullandı.

