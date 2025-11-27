CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Osimhen seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'da Osimhen seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Union Saint-Gilloise yenilgisiyle 33 maçlık iç saha serisi sona eren Galatasaray'da tüm dikkat Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in Kadıköy'de oynaması için sağlık ekibi adeta zamanla yarışıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 08:41
Galatasaray’da Osimhen seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet, Galatasaray'ın iç sahadaki 33 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı ve Avrupa'daki avantajın kaybedilmesine neden oldu. Bu moral bozukluğu içinde sarı-kırmızılı ekip, rotayı tamamen pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak dev derbiye çevirdi.

Galatasaray’da Osimhen seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle 9 isimden yoksun kalan Galatasaray'da en çok merak edilen konu, Victor Osimhen'in durumu. Bu sezon Nijeryalı yıldızın forma giymediği iki Avrupa maçında da gol atamayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in derbide sahada olmasına büyük önem veriyor.

Galatasaray’da Osimhen seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Nijerya–Kongo maçında sol arka adalesinden sakatlanan Osimhen'de orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Yaklaşık 10 gündür topa dokunamayan golcü oyuncu, bu süreçte yalnızca salonda bireysel çalışmalar yaptı. Sabah gazetesinin haberine göre yıldız futbolcu, yarın (cuma) takımla birlikte sahaya çıkarak kendisini deneyecek.

Galatasaray’da Osimhen seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtilen Osimhen'in en büyük hedefi, pazartesi günü Kadıköy'de sahada olmak. Union Saint-Gilloise karşısında riske edilmeyen 26 yaşındaki golcü, tamamen Fenerbahçe derbisine saklandı.

Galatasaray’da Osimhen seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Teknik direktör Okan Buruk'un da sağlık heyetiyle sürekli iletişim halinde olduğu ve takımın en önemli hücum silahının derbide mutlaka oynamasını istediği öğrenildi.

