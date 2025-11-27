Galatasaray’da Osimhen seferberliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet, Galatasaray'ın iç sahadaki 33 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı ve Avrupa'daki avantajın kaybedilmesine neden oldu. Bu moral bozukluğu içinde sarı-kırmızılı ekip, rotayı tamamen pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak dev derbiye çevirdi.

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle 9 isimden yoksun kalan Galatasaray'da en çok merak edilen konu, Victor Osimhen'in durumu. Bu sezon Nijeryalı yıldızın forma giymediği iki Avrupa maçında da gol atamayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in derbide sahada olmasına büyük önem veriyor.