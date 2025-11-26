Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, US Gilloise maçı sonrası açıklamalar yaptı. Okan Buruk, Victor Osimhen ve Lemina'nın yokluğuna değinerek, "Geçen lig maçında da söylemiştim. İyi bir 11'imiz vardı ama yedek kulübesinde zayıftık. Osimhen ve Lemina için en azından kulübeye alabilir miyiz diye düşündük ama ağrıları olduğu için almadık. Doktorumuzla konuştuk, oyunculardan da böyle bir geri bildirim geldi. Oynayacak durumda olmadıklarını söyledik ve risk almadık" dedi.

İYİ BİR 11'LE BAŞLADIK

Sarı-kırmızılı teknik direktör, "İyi bir ilk 11 ile başladık. Maçın temposunu belirlememiz gerekiyordu. Çok kritik ve önemli bir maçtı. Oyuncularımızla da maç öncesi bunları zaten konuşmuştuk. Maçın favorisi bizdik. Taraftarlarımız da iyi bir atmosfer oluşturdu maç boyunca. Önemli pozisyonlarımız vardı. Direkten dönen bir topumuz, çizgiden çıkardıkları ve rakip kalecinin kurtardığı şutlar oldu. Maçı kazanabileceğimiz fırsatlarımız vardı. İlerleyen maçlarda telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı

TEK DEĞİŞİKLİK

Kadroda önemli eksikleri olan Galatasaray, 90 dakikayı tek değişiklikle tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Şubat 2002'deki Liverpool maçından bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçını tek değişiklik yaparak tamamladı. 53. dakikada Jakobs'un yerine Arda Ünyay oyuna dahil oldu.

BURUK'A SARI KART

Teknik Direktör Okan Buruk, mücadelede 70. dakikada itirazlarından dolayı sarı kart gördü. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'e tepki gösteren Buruk'a sarı kart verildi.