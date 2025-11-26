Gençler yenişemedi

UEFA Gençlik Ligi’nde Gilloise ile karşı karşıya gelen G.Saray U19 takımı sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. 48’de Lindner’in golüyle geriye düşen sarı-kırmızılılar, 69’da Mehmet Can’ın asistinde Efe Eriş’in golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona ererken 5 hafta sonunda iki takım da puanını 4’e yükselterek ilk 22’nin dışında kaldı.
