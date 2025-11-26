Formalar satışa çıktı

G.Saray'da sezonun yeni forması görücüye çıktı. Lansmanında Leroy Sane ve Wilfried Singo’nun yer aldığı yeni formalar satışa çıkarken taraftarlar da büyük bir ilgi gösteriyor. Özel seri olarak üretilen üzerinde aslan silüeti bulunan siyah-formalar 4500 TL’den satışa sunuldu. Bugünkü maç öncesinde GS Store’larda ürünlere taraftarlar büyük bir ilgi gösterirken, yeni tasarım beğeni kazandı.
G.Saray'da sezonun yeni forması görücüye çıktı. Lansmanında Leroy Sane ve Wilfried Singo'nun yer aldığı yeni formalar satışa çıkarken taraftarlar da büyük bir ilgi gösteriyor. Özel seri olarak üretilen üzerinde aslan silüeti bulunan siyah-formalar 4500 TL'den satışa sunuldu. Bugünkü maç öncesinde GS Store'larda ürünlere taraftarlar büyük bir ilgi gösterirken, yeni tasarım beğeni kazandı.