Galatasaray'dan Mertcan Ayhan kapışması! Transferde dev rakip

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sakatlıklarla boğuşan ve birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Schalke 04 forması giyen Mertcan Ayhan için Galatasaray ile Roma'nın transfer yarışına girdiği belirtildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Sezon boyunca yaşanan sakatlık problemleri nedeniyle kadro derinliğini artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Mertcan Ayhan'ı gündemine aldı.
Bu doğrultuda yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı ve takımın stoper rotasyonuna genç ve potansiyelli bir isim eklemeyi değerlendirdiği öne sürüldü.
Rudy Galetti, Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisinin bulunduğu Mertcan Ayhan'a son olarak İtalyan ekibi Roma'nın talip olduğunu duyurdu.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.