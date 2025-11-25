Galatasaray'dan Mertcan Ayhan kapışması! Transferde dev rakip

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Sezon boyunca yaşanan sakatlık problemleri nedeniyle kadro derinliğini artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Mertcan Ayhan'ı gündemine aldı.