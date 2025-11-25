CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Mertcan Ayhan kapışması! Transferde dev rakip

Galatasaray'dan Mertcan Ayhan kapışması! Transferde dev rakip

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sakatlıklarla boğuşan ve birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Schalke 04 forması giyen Mertcan Ayhan için Galatasaray ile Roma'nın transfer yarışına girdiği belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 10:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Mertcan Ayhan kapışması! Transferde dev rakip

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Sezon boyunca yaşanan sakatlık problemleri nedeniyle kadro derinliğini artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Mertcan Ayhan'ı gündemine aldı.

Galatasaray'dan Mertcan Ayhan kapışması! Transferde dev rakip

Bu doğrultuda yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı ve takımın stoper rotasyonuna genç ve potansiyelli bir isim eklemeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Mertcan Ayhan kapışması! Transferde dev rakip

Rudy Galetti, Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisinin bulunduğu Mertcan Ayhan'a son olarak İtalyan ekibi Roma'nın talip olduğunu duyurdu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Mertcan Ayhan kapışması! Transferde dev rakip

Haberde, Schalke 04'ün 19 yaşındaki savunma oyuncusu için 8 milyon Euro bonservis beklediği aktarıldı.

Galatasaray'dan Mertcan Ayhan kapışması! Transferde dev rakip

İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Mertcan Ayhan, bu sezon Almanya'da 12 maça çıktı.

G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
Lookman'ın bonservisi belli oldu!
DİĞER
Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
Komisyonun İmralı teması sonrası ilk! MHP lideri Devlet Bahçeli konuşuyor | CANLI YAYIN
Tedesco'dan derbi uyarısı!
Beşiktaş için flaş Advocaat iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes'te Avrupa Ligi sınavı! Anadolu Efes'te Avrupa Ligi sınavı! 10:16
Ajax-Benfica maçı detayları! Ajax-Benfica maçı detayları! 10:06
Alperen Şengün'lü Rockets deplasmanda galip! Alperen Şengün'lü Rockets deplasmanda galip! 09:59
Real Madrid'de kriz yaşanıyor! Real Madrid'de kriz yaşanıyor! 09:53
Berke Dikişçioğlu Japonya’da piste çıkacak! Berke Dikişçioğlu Japonya’da piste çıkacak! 09:39
Lookman'ın bonservisi belli oldu! Lookman'ın bonservisi belli oldu! 09:29
Daha Eski
G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! 09:29
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar başladı! Gençlerbirliği'nde hazırlıklar başladı! 09:26
"Maçı VAR hakemi yönetti" "Maçı VAR hakemi yönetti" 09:11
Tedesco'dan derbi uyarısı! Tedesco'dan derbi uyarısı! 09:04
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu 09:00
Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı bilgileri Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı bilgileri 08:56