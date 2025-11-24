Galatasaray'da Mauro Icardi'ye dikkat çeken Fenerbahçe sorusu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Union Saint-Gilloise takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 16:33 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 16:34
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek. Mücadele öncesi sarı kırmızılılarda Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

İŞTE ICARDI'NİN SÖZLERİ:

"GALATASARAY'DA HEP SAKATLIKLARLA OYNADIM"

"Hakkındaki eleştirilerle ilgili konuştun. En iyi durumunun yüzde kaçındasın?"

"Eleştirilerden bahsettin, konuşmak da oyunun bir parçası. Takım içinde önemli bir oyuncuyum, kaptanım. Yüzde yüz her zaman oynamak isterim. Cevap verme durumunda oldum hakkımda konuşulanlarla ilgili. Ciddi bir sakatlık yaşadım. DÖneli 4-5 ay oldu. Takımla birlikteyiz. Her gün en iyi şekilde çalışıyorum. Tam olarak bilmiyorum yüzde kaçtayım. Son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım. Galatasaray'da hep sakatlıklarla, rahatsızlıklarla oynadım. Topuğumda, bileğimde bir sıkıntı oluyor, iğneyle oynuyorum. Ben hep ağrılarla oynadım. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

"BEN İŞİMİ YAPIYORUM"

Hafta sonu söyledim. Ben profesyonelim. İşimi iyi şekilde yerine getiriyorum. Herkesin özel hayatında problemler vardır, herkes bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor. Kızlarımdan ayrı olmak bir bahane değil. Kulüpten izin aldım. 5 aydır kızlarımı göremiyordum, kulüp de izin verdi. Bahane yok. Ben her gün işimi yapıyorum. İşimi yapmam için para ödeniyor. Maçlarda yüzde yüz olmaya, elimden geleni yapmaya, gol atmaya odaklanıyorum."

"DERBİDE GOL ATMAK ÖNEMLİ AMA..."

"USG maçını kendisi için çıkış maçı olarak görüyor mu? 1 gol atma şansı olsa bu maçta mı Fenerbahçe maçında mı atmak isterdi?"

"Oyuna girip gol atma şansı yakaladım son maçta. Bu sene 12 maçta oynadım, 7 golüm var. Saha içerisinde konuşuyorum. Kimseye açıklama yapmam gerekmiyor dışarıda. Mümkün olduğu zaman hocam oynatıyor beni. Ben de elimden geleni yapıyorum. Hocam karar veriyor, o çalıştırıyor ekibi. En iyi takım nasıl olacaksa her maça o şekilde çıkıyor. Benim işim goller atmak. Derbide oynamak ve gol atmak önemli ama şu anda yarınki maça odaklanıyoruz. Amaçlarımıza ulaşmak için en üst seviyede devam etmek istiyoruz. Büyük bir takımımız ve büyük bir şansımız var. Bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Konsantre olacağımız şey bu. Daha sonra derbiye bakarız."

