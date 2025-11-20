Galatasaray'a Rodrygo transferinde dev engel! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız Rodrygo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun transferi için son olarak İngiliz devlerinin de devreye girdiği öğrenildi. Yıldız isim için o takımın ise diğerlerine göre daha ön planda olduğu aktarıldı. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda Avrupa'da güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, yıldız bir kanat transferi için kolları sıvamıştı. Transferde Lookman ve Leao gibi isimlere yönelen sarı-kırmızılılara bir başka isimden kötü haber geldi.
Galatasaray'ın 'fırsat' transferi olarak gördüğü isimlerden biri olan Rodrygo'nun geleceği şekilleniyor.
Football 365'te yer alan haberde, 24 yaşındaki oyuncu için Real Madrid'in gelen teklifleri kabul etmeye yakın olduğu belirtildi. Brezilyalı yıldız için Arsenal, Tottenham ve Manchester City'nin 60+20 milyon euro'luk bandındaki tekliflerinin kabul edileceği ve oyuncunun Premier Lig'de top koşturma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
Haberde, City ve Tottenham'ın yoğun isteğine rağmen Arsenal'in transferde önde olduğu ifade edildi. Bu sezon Real Madrid'de 16 maça çıkan futbolcunun, yalnızca 3 asistte kaldığı ve Xabi Alonso'nun bu sebeple Rodrygo'nun satışına izin vereceği belirtildi.