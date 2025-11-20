Galatasaray'a Rodrygo transferinde dev engel! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda Avrupa'da güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, yıldız bir kanat transferi için kolları sıvamıştı. Transferde Lookman ve Leao gibi isimlere yönelen sarı-kırmızılılara bir başka isimden kötü haber geldi.

Galatasaray'ın 'fırsat' transferi olarak gördüğü isimlerden biri olan Rodrygo'nun geleceği şekilleniyor.