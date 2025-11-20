CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'a Rodrygo transferinde dev engel! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'a Rodrygo transferinde dev engel! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız Rodrygo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun transferi için son olarak İngiliz devlerinin de devreye girdiği öğrenildi. Yıldız isim için o takımın ise diğerlerine göre daha ön planda olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 10:09
Galatasaray'a Rodrygo transferinde dev engel! Bunu kimse beklemiyordu

Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda Avrupa'da güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, yıldız bir kanat transferi için kolları sıvamıştı. Transferde Lookman ve Leao gibi isimlere yönelen sarı-kırmızılılara bir başka isimden kötü haber geldi.

Galatasaray'a Rodrygo transferinde dev engel! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın 'fırsat' transferi olarak gördüğü isimlerden biri olan Rodrygo'nun geleceği şekilleniyor.

Galatasaray'a Rodrygo transferinde dev engel! Bunu kimse beklemiyordu

Football 365'te yer alan haberde, 24 yaşındaki oyuncu için Real Madrid'in gelen teklifleri kabul etmeye yakın olduğu belirtildi. Brezilyalı yıldız için Arsenal, Tottenham ve Manchester City'nin 60+20 milyon euro'luk bandındaki tekliflerinin kabul edileceği ve oyuncunun Premier Lig'de top koşturma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Galatasaray'a Rodrygo transferinde dev engel! Bunu kimse beklemiyordu

Haberde, City ve Tottenham'ın yoğun isteğine rağmen Arsenal'in transferde önde olduğu ifade edildi. Bu sezon Real Madrid'de 16 maça çıkan futbolcunun, yalnızca 3 asistte kaldığı ve Xabi Alonso'nun bu sebeple Rodrygo'nun satışına izin vereceği belirtildi.

Galatasaray'a Rodrygo transferinde dev engel! Bunu kimse beklemiyordu

İŞTE O HABER

Kerem'i şoke eden dava!
İdefix
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi!
Skriniar'a yoğun ilgi! 2 ayrı talip...
