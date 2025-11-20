Aslan’da dev anlaşma

RAMS Park'takitörene GalatasarayYönetim Kurulu ÜyesiTimur Kuban, GalatasarayYelken Şubesi MenajeriAyça Ark, NAOSTürkiye ile Orta AsyaBaşkanı Ümit Küçükmustafa,NAOS DiğerAvrupa Bölge Direktörüve Türkiye Ülke MüdürüBayram Kaymak katıldı.Ümit Küçükmustafa,"Amacımız, sporcularınsahadaki performanslarınıbesleyen sağlıklı bircilt ekosistemine katkısağlamak; genç sporcularıngelişimini, sürdürülebilirlikbilincini vekadın-erkek tüm yelkencilerineşit fırsatlarlailerlemesini desteklemek"ifadelerini kullandı.