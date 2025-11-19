Victor Osimehen'in sakatlığı ne kadar sürecek? Fenerbahçe maçında olacak mı?

Bu gelişmenin ardından futbolseverler, yıldız golcünün sahalara ne zaman döneceğini merak etmeye başladı. Sosyal medyada ve arama motorlarında "Victor Osimhen ne zaman dönecek?" ve "Osimhen'in sakatlığı ne kadar sürecek?" gibi sorular yoğun ilgi görüyor. İşte Osimhen'in sakatlığı ve iyileşme süreciyle ilgili öne çıkan tüm detaylar…