Şampiyonlar Ligi hesabından Leroy Sane paylaşımı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda sahasında Slovakya'yı 6-0 mağlup eden Almanya'da Leroy Sane maça damgasını vurdu.
Galatasaraylı yıldız, 2 gol ve 1 asist kaydederek farklı galibiyetin mimarlarından biri oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı da Sane'nin etkileyici performansı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nin X hesabından yapılan paylaşıma " Sane scoring for Germany (Sane Almanya adına gol attı)" notu düşüldü.
Paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
İŞTE O PAYLAŞIM