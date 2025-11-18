CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Şampiyonlar Ligi hesabından Leroy Sane paylaşımı

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi, sosyal medya hesabından Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 15:51
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda sahasında Slovakya'yı 6-0 mağlup eden Almanya'da Leroy Sane maça damgasını vurdu.

Galatasaraylı yıldız, 2 gol ve 1 asist kaydederek farklı galibiyetin mimarlarından biri oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı da Sane'nin etkileyici performansı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nin X hesabından yapılan paylaşıma " Sane scoring for Germany (Sane Almanya adına gol attı)" notu düşüldü.

Paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

