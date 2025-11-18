Şampiyonlar Ligi hesabından Leroy Sane paylaşımı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda sahasında Slovakya'yı 6-0 mağlup eden Almanya'da Leroy Sane maça damgasını vurdu.

Galatasaraylı yıldız, 2 gol ve 1 asist kaydederek farklı galibiyetin mimarlarından biri oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı da Sane'nin etkileyici performansı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nin X hesabından yapılan paylaşıma " Sane scoring for Germany (Sane Almanya adına gol attı)" notu düşüldü.

Paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM