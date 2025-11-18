CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan 5 futbolcunun sakatlığı hakkında açıklama!

Galatasaray'dan 5 futbolcunun sakatlığı hakkında açıklama!

Son dakika haberi: Galatasaray, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in sakatlık durumları hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 17:54 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 18:08
Galatasaray'dan 5 futbolcunun sakatlığı hakkında açıklama!

Galatasaray Kulübü, sakatlığı bulunan 5 futbolcunun son durumuyla ilgili açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı. Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu'nun tedavisine devam edildi. Milli takımlarından bugün dönecek Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır."

2
