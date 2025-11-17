CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Eski sakatlığı...

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Eski sakatlığı...

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlığın ardından Galatasaray'da büyük endişe yaşanıyor. Yıldız oyuncunun Türkiye'ye dönüşünde detaylı bir sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 22:17
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Eski sakatlığı...

Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı kritik karşılaşmada ilk 45 dakikada sahada kalan Osimhen, devre arasında sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alınmıştı. Milli takım teknik heyeti, oyuncunun hamstring bölgesinde zorlanma tespit edildiğini açıklamıştı.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Osimhen'in sahadan çıkmasının ardından yapılan ilk kontrollerde sakatlığın ciddi olmadığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Ancak kesin tanı için ileri tetkiklerin gerektiği ifade edildi. Galatasaray cephesinden ise oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. Kulüp doktorlarının, Osimhen'in İstanbul'a dönmesiyle birlikte geniş kapsamlı bir değerlendirme yapacağı belirtildi. Sarı-kırmızılıların teknik heyeti, oyuncunun tedavi süreci hakkında resmi açıklamanın ancak bu kontrollerden sonra yapılacağını aktardı.

ESKİ SAKATLIĞI DA GÜNDEMDE

Victor Osimhen'in milli takım kampı öncesindeki son sakatlığının, bileğine aldığı darbe sonucu oluştuğu biliniyordu. Bu nedenle Galatasaray sağlık kurulu, oyuncunun yeni adale sakatlığının önceki darbeyle bağlantılı olmadığını yeni bir durum olduğunu söyledi. Galatasaraylı taraftarlar ise özellikle ligde ve Avrupa'da kritik karşılaşmaların yaklaşması nedeniyle oyuncunun son durumunu merakla takip ediyor. Yapılacak kontroller sonrası Osimhen'in sahalara dönüş süresinin netleşmesi bekleniyor.

REKLAM - Türk Telekom
Montella'dan Ahmed Kutucu tepkilerine yanıt!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan'dan 20 canımızı şehit verdiğimiz kazaya ilişkin açıklama: Kara kutu inceleniyor nedeni şeffaf şekilde paylaşılacak
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
İşte F.Bahçe'nin gündemindeki 4 yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI 20:22
Barça Lewandowski'nin alternatifini buldu! F.Bahçe'ye giderse... Barça Lewandowski'nin alternatifini buldu! F.Bahçe'ye giderse... 19:57
Arda Turan'dan çarpıcı itiraf: Sığınağa inmek zorunda kaldık Arda Turan'dan çarpıcı itiraf: Sığınağa inmek zorunda kaldık 19:08
Barcelona'nın Camp Nou'da oynayacağı maç belli oldu! Barcelona'nın Camp Nou'da oynayacağı maç belli oldu! 18:28
FIFA'dan TFF'nin talebine ret! FIFA'dan TFF'nin talebine ret! 16:08
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu! A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu! 15:57
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin gündemindeki 4 yıldız! İşte F.Bahçe'nin gündemindeki 4 yıldız! 14:56
Luis de la Fuente: Türkiye maçı... Luis de la Fuente: Türkiye maçı... 14:43
Galatasaray'a Nijeryalı stoper! Galatasaray'a Nijeryalı stoper! 14:31
İşte Cimbom'un Hakan teklifi! İşte Cimbom'un Hakan teklifi! 13:57
A Milli Takım'da 5 futbolcu İspanya maçında yok! A Milli Takım'da 5 futbolcu İspanya maçında yok! 13:14
F.Bahçe ve G.Saray'dan Sergen Yalçın mesajı F.Bahçe ve G.Saray'dan Sergen Yalçın mesajı 12:44