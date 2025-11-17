CANLI SKOR ANA SAYFA
Barça'nın aklı Osimhen'de

Barça’nın aklı Osimhen’de

İspanya’da yayın yapan Mundo Deportivo’nun haberine göre Barcelona, sezon sonunda Lewandowski ile yollarını ayıracak ve G.Saray’ın yıldızı Victor Osimhen için kapıyı çalacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Barça’nın aklı Osimhen’de

Sergilediği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken Osimhen, çok sayıda takımın radarına girmiş durumda. G.Saray'ın 75 milyon euro'ya Napoli'den aldığı Osimhen, ödenen bedelin karşılığını veriyor. Bu sezon hem G.Saray hem de Nijerya Milli Takımı'nda harikalar yaratan Osimhen'e İspanyol devi Barcelona kancayı taktı. Mundo Deportivo'nun haberine göre Barça sezon sonunda harekete geçecek.

PLASE ALVAREZ

Lewandowskı'nın 1 yıllık daha opsiyonu bulunmasına karşın bunu kullanmayacak olan Katalan ekibi, Osimhen için devreye girecek. G.Saray'daki performansı ile Şampiyonlar Ligi'nde 4 hafta sonunda 6 golle krallık koltuğuna da oturan Osimhen için kesenin ağzı açılacak. Lewandowski ayrılığı ile 40 milyon euro yer açacak olan Barça, Camp Nou'nun yenilenmesiyle de gelirlerini arttıracak. Osimhen'in yanı sıra A.Madrid forması giyen Alvarez'in de listede olduğu belirtildi.

Aslan Arias için transfer planını belirledi!
