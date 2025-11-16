Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Transfer listesinin ilk sırasında
Ara transfer döneminde önceliğini orta saha hattına veren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Okan Buruk'un isteği doğrultusunda hareket eden yönetim transferdeki ilk hedefini belirledi. İşte Cimbom'un orta saha transfer planı... | GALATASARAY HABERLERİ
Ara transfer döneminde de isminden söz ettirmek isteyen G.Saray, orta alana bir takviye gerçekleştirmek istiyor. Gabriel Sara'nın form düşüklüğünde olası bir sakatlıkta büyük sorun yaşayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda fizik gücü yüksek bir isim getirecek.
Napoli'nin yıldızı Anguissa'nın sakatlığının ardından başka alternatifleri masaya yatıran sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı listenin ilk sırasına almış durumda.
20 MİLYON EURO
Afrikalı oyunculardan istediği verimi yıllardır sağlayan sarı-kırmızılılar, bu sezonki en flaş isimlerini buradan yapmıştı. Nijeryalı Osimhen ve Fildişili Singo transferlerine 105 milyon euro bonservis harcayan yönetim, bu kez Onyedika için kesenin ağzını açacak.
6 ve 8 numarada forma giyebilen Onyedika, fizik gücü ön plana çıkan bir isim. Başarılı futbolcu için 15-20 milyon euro bandında bir bonservisi gözden çıkaran sarı-kırmızılılar ocak ayında harekete geçmeyi planlıyor.
OSIMHEN'E YAKIN BİR İSİM
Onyedika, G.Saray'ın süper yıldızı Victor Osimhen ile Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaş. Tıpkı Lookman'da olduğu gibi Onyedika'da da Osimhen kozunu kullanmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsa tapusuyla Onyedika'yı renklerine katmaya çalışacak.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
Onyedika tıpkı Mario Lemina gibi savunma özellikleri yüksek olan bir oyuncu. Kariyerinin büyük bölümünde ön liberoda forma giyen Nijeryalı futbolcu gerektiğinde 8 numaraya da geçebiliyor. Ancak Onyedika tıpkı Lemina gibi kariyerinde birçok karşılaşmada stoperde de forma giymiş bir futbolcu.