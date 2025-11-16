CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Transfer listesinin ilk sırasında

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Transfer listesinin ilk sırasında

Ara transfer döneminde önceliğini orta saha hattına veren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Okan Buruk'un isteği doğrultusunda hareket eden yönetim transferdeki ilk hedefini belirledi. İşte Cimbom'un orta saha transfer planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Transfer listesinin ilk sırasında

Ara transfer döneminde de isminden söz ettirmek isteyen G.Saray, orta alana bir takviye gerçekleştirmek istiyor. Gabriel Sara'nın form düşüklüğünde olası bir sakatlıkta büyük sorun yaşayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda fizik gücü yüksek bir isim getirecek.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Transfer listesinin ilk sırasında

Napoli'nin yıldızı Anguissa'nın sakatlığının ardından başka alternatifleri masaya yatıran sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı listenin ilk sırasına almış durumda.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Transfer listesinin ilk sırasında

20 MİLYON EURO


Afrikalı oyunculardan istediği verimi yıllardır sağlayan sarı-kırmızılılar, bu sezonki en flaş isimlerini buradan yapmıştı. Nijeryalı Osimhen ve Fildişili Singo transferlerine 105 milyon euro bonservis harcayan yönetim, bu kez Onyedika için kesenin ağzını açacak.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Transfer listesinin ilk sırasında

6 ve 8 numarada forma giyebilen Onyedika, fizik gücü ön plana çıkan bir isim. Başarılı futbolcu için 15-20 milyon euro bandında bir bonservisi gözden çıkaran sarı-kırmızılılar ocak ayında harekete geçmeyi planlıyor.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Transfer listesinin ilk sırasında

OSIMHEN'E YAKIN BİR İSİM


Onyedika, G.Saray'ın süper yıldızı Victor Osimhen ile Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaş. Tıpkı Lookman'da olduğu gibi Onyedika'da da Osimhen kozunu kullanmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsa tapusuyla Onyedika'yı renklerine katmaya çalışacak.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Transfer listesinin ilk sırasında

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU


Onyedika tıpkı Mario Lemina gibi savunma özellikleri yüksek olan bir oyuncu. Kariyerinin büyük bölümünde ön liberoda forma giyen Nijeryalı futbolcu gerektiğinde 8 numaraya da geçebiliyor. Ancak Onyedika tıpkı Lemina gibi kariyerinde birçok karşılaşmada stoperde de forma giymiş bir futbolcu.

F.Bahçe'nin yıldız orta saha transferinde rakibi dünya devi!
F.Bahçe'ye Ada'dan fırsat transferi!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu’ndan anlamlı hareket! Attığı golün ardından…
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
F.Bahçe'den Belçikalı golcüye kanca!
G.Saray'ın Afrika Uluslar Kupası kabusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! 01:17
Montella'dan Merih ve Kaan sözleri Montella'dan Merih ve Kaan sözleri 01:17
Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? 01:17
San Mames'te Filistin bayrakları! San Mames'te Filistin bayrakları! 01:17
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! 01:17
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu 01:17
Daha Eski
Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 01:17
İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! 01:17
A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:17
G.Saray'a transferde büyük şok! G.Saray'a transferde büyük şok! 01:17
Serdal Adalı resti çekti! Rafa Silva... Serdal Adalı resti çekti! Rafa Silva... 01:17
Buruk'un gözüne giremedi! Buruk'un gözüne giremedi! 01:16