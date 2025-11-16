Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Transfer listesinin ilk sırasında

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

6 ve 8 numarada forma giyebilen Onyedika, fizik gücü ön plana çıkan bir isim. Başarılı futbolcu için 15-20 milyon euro bandında bir bonservisi gözden çıkaran sarı-kırmızılılar ocak ayında harekete geçmeyi planlıyor.