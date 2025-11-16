Galatasaray'da sol bek için flaş karar! Kasımpaşa maçında...

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'de zorlu bir fikstüre girecek. Sarı-kırmızılılar sırasıyla ilk olarak Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ardından dev derbide Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Cimbom ligin 15. haftasında ise evinde Samsunspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmanın ardından ligin 16. haftasında ise Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Galatasaray'ın ligin 16. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği mücadelede ise kadroda önemli eksiklikler bulunacak. Cimbom'da Ismail Jakobs'un Afrika Kupası'na gidecek olması ve Eren Elmalı'nın 45 günlük cezası nedeniyle bu karşılaşmada sol bek pozisyonunda görev yapacak isim merak konusu haline geldi.
