Galatasaray'da sol bek için flaş karar! Kasımpaşa maçında...

Galatasaray'da sol bek için flaş karar! Kasımpaşa maçında...

Galatasaray'da Eren Elmalı'nın 45 günlük cezası ve Ismail Jakobs'un Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle Süper Lig'de oynanacak olan Kasımpaşa maçında sol bek pozisyonunda kimin görev alacağı merak ediliyordu. İşte sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 09:31
Galatasaray'da sol bek için flaş karar! Kasımpaşa maçında...

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'de zorlu bir fikstüre girecek. Sarı-kırmızılılar sırasıyla ilk olarak Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ardından dev derbide Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da sol bek için flaş karar! Kasımpaşa maçında...

Cimbom ligin 15. haftasında ise evinde Samsunspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmanın ardından ligin 16. haftasında ise Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'da sol bek için flaş karar! Kasımpaşa maçında...

Galatasaray'ın ligin 16. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği mücadelede ise kadroda önemli eksiklikler bulunacak. Cimbom'da Ismail Jakobs'un Afrika Kupası'na gidecek olması ve Eren Elmalı'nın 45 günlük cezası nedeniyle bu karşılaşmada sol bek pozisyonunda görev yapacak isim merak konusu haline geldi.

Galatasaray'da sol bek için flaş karar! Kasımpaşa maçında...

Karşılaşmada Berkan Kutlu'nun sol beke geçmesi bekleniyor. Daha önce de sol bekte görev yapan başarılı oyuncu, hocası Okan Buruk'tan forma şansı bekliyor.

İşte muhtemel rakipler!
F.Bahçe'ye kötü haber! Szymanski'nin dönüş tarihi...
Fatih Doğan’dan Rafa Silva tepkisi! “Beşiktaş’ta her şey dört dörtlük”
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"
Bulgaristan zaferimiz sonrası övgü dolu sözler!
