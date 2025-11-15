Icardi'ye 2 talip daha

Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi'ye Milan ve NEOM'un ardından Meksika ekibi Club America ile Arjantin devi Estudiantes'in talip olduğu ortaya çıktı. İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre; Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, İcardi'nin talepleriyle ilgili menajerinden bilgi istedi. Haberde; Mauro'nun kızlarından dolayı ülkesine yakın bir yerde forma giymek istediğine vurgu yapıldı.