Galatasaray'dan Pavlovic çıkarması! O ismin kararı bekleniyor

Ara transfer döneminde sıkı bir çalışma içerisine giren sarı-kırmızılılar, rotasını İtalya'ya çevirmiş durumda. Burada Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman için baskısını sürdürecek olan yönetim, savunma adayını da burada buldu.

Milan forması giyen 24 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic'i çok isteyen teknik direktör Okan Buruk, önceliğin bu isme verilmesini talep etti. Geçen sezon da gündeme gelen Pavlovic için Milan'ın talep ettiği 20 milyon euro nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.