Galatasaray'dan Pavlovic çıkarması! O ismin kararı bekleniyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da tüm gözler ocak ayına çevrildi. Savunmaya bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, İtalya'ya çıkarma yaparak Milan ile Pavlovic'in transferini görüşecek. Yıldız oyuncunun transferi için o ismin kararı bekleniyor. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde sıkı bir çalışma içerisine giren sarı-kırmızılılar, rotasını İtalya'ya çevirmiş durumda. Burada Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman için baskısını sürdürecek olan yönetim, savunma adayını da burada buldu.
Milan forması giyen 24 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic'i çok isteyen teknik direktör Okan Buruk, önceliğin bu isme verilmesini talep etti. Geçen sezon da gündeme gelen Pavlovic için Milan'ın talep ettiği 20 milyon euro nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.
TEKNİK DİREKTÖR ALLEGRİ'NİN KARARI BEKLENİYOR Ancak bu kez Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edilmesi durumunda kulübün elde edeceği yüksek gelir nedeniyle İtalyan ekibinin öne süreceği talepleri kabul edilecek.
