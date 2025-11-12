CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Pavlovic çıkarması! O ismin kararı bekleniyor

Galatasaray'dan Pavlovic çıkarması! O ismin kararı bekleniyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da tüm gözler ocak ayına çevrildi. Savunmaya bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, İtalya'ya çıkarma yaparak Milan ile Pavlovic'in transferini görüşecek. Yıldız oyuncunun transferi için o ismin kararı bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Pavlovic çıkarması! O ismin kararı bekleniyor

Ara transfer döneminde sıkı bir çalışma içerisine giren sarı-kırmızılılar, rotasını İtalya'ya çevirmiş durumda. Burada Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman için baskısını sürdürecek olan yönetim, savunma adayını da burada buldu.

Galatasaray'dan Pavlovic çıkarması! O ismin kararı bekleniyor

Milan forması giyen 24 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic'i çok isteyen teknik direktör Okan Buruk, önceliğin bu isme verilmesini talep etti. Geçen sezon da gündeme gelen Pavlovic için Milan'ın talep ettiği 20 milyon euro nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

Galatasaray'dan Pavlovic çıkarması! O ismin kararı bekleniyor

TEKNİK DİREKTÖR ALLEGRİ'NİN KARARI BEKLENİYOR
Ancak bu kez Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edilmesi durumunda kulübün elde edeceği yüksek gelir nedeniyle İtalyan ekibinin öne süreceği talepleri kabul edilecek.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Pavlovic çıkarması! O ismin kararı bekleniyor

İtalyan ekibi Milan'da Teknik Direktör Allegri'nin, Pavlovic'in geleceği hakkında vereceği karar da transferde büyük bir önem taşıyor.

Galatasaray'dan Pavlovic çıkarması! O ismin kararı bekleniyor

G.Saray yönetimi, 24 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu zorunlu kiralama yoluna gitmeyi planlıyor.

Galatasaray'dan Pavlovic çıkarması! O ismin kararı bekleniyor

Eğer Allegri son maçlarda sık sık şans verdiği Strahinja Pavlovic'in ayrılığına onay gelirse, G.Saray ocak ayında vites yükseltecek ve geçen sezon kadrosuna katamadığı Pavlovic'i bu kez bitirecek.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı!
Fenerbahçe'de gündem Anguissa! İşte teklif edilecek rakam
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü | Şehidimiz var! Türkiye yasa boğuldu: Vatan evlatlarının şehadet haberi ailelerine ulaştırılıyor
G.Saray'dan Barış Alper kararı! Transferi...
Cenk Tosun’a sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:35
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:34
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Daha Eski
F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! 00:38
Lewandowski’den ayrılık açıklaması! Lewandowski’den ayrılık açıklaması! 00:38
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! 00:38
A. Efes Bologna’da kayıp! A. Efes Bologna’da kayıp! 00:38
C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! 00:38
Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı! Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı! 00:38