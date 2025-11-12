Galatasaray Sporting Lizbon'un yıldızının peşinde!

Galatasaray'dan stoper için dev harekat. Sarı kırmıızlılar, bir süredir takip ettiği yıldız için Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile temasa geçecek. 20 yaşındaki oyuncu için en az 60 milyon Euro talep ediyorlar. GS SPOR HABERLERİ
Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper bölgesine dinamik, güçlü ve genç bir isim arayan Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncuyu kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, bu doğrultuda savunma hattına takviye için Avrupa'dan flaş bir isme yöneldi. Africafoot'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Sporting Lizbon forması giyen Ousmane Diomande'nin durumunu yakından takip ediyor.
Sporting, Diomande'yi elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki savunmacının serbest kalma bedeli 80 milyon euro olarak belirlendi.
