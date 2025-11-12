Galatasaray Sporting Lizbon'un yıldızının peşinde!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan stoper için dev harekat. Sarı kırmıızlılar, bir süredir takip ettiği yıldız için Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile temasa geçecek. 20 yaşındaki oyuncu için en az 60 milyon Euro talep ediyorlar. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 11:49
Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper bölgesine dinamik, güçlü ve genç bir isim arayan Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncuyu kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray, bu doğrultuda savunma hattına takviye için Avrupa'dan flaş bir isme yöneldi. Africafoot'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Sporting Lizbon forması giyen Ousmane Diomande'nin durumunu yakından takip ediyor.

Sporting, Diomande'yi elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki savunmacının serbest kalma bedeli 80 milyon euro olarak belirlendi.

Portekiz ekibi, transfer görüşmeleri için en az 60 milyon euro talep etmeye hazırlanıyor. Bu rakam, Galatasaray için ciddi bir mali yük anlamına geliyor.

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen gösterdiği olgun oyunla Avrupa devlerinin radarında yer alan yıldız, Galatasaray'ın da öncelikli hedefleri arasına girmiş durumda.

