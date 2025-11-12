CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bahis soruşturması yorumu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bahis soruşturması yorumu!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in bahis konusundaki dikkat çeken sözleri...

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 13:56 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 14:16
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bahis soruşturması yorumu!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"KOCAELİSPOR MAÇI İŞ KAZASI"

Süper Lig'deki son maçımızı bir iş kazası olarak değerlendiriyorum. Hem ligde hem kupada hem de Avrupa'da yolumuza sonuna kadar devam edeceğiz. Futbol takımımız, sene başında koyduğumuz hedeflerden şaşmadan yoluna devam ediyor. Özellikle Avrupa'da başarı yakalamak istiyoruz. Takımımız, Ajax maçında galip gelerek hepimizi gururlandırdı. Bu başarının devam edeceğine yürekten inanıyorum.

BAHİS AÇIKLAMASI

Seneler önce bahis oynamış bir futbolcunun 1 hafta evvel oynayanla aynı kefeye konmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Üç takımımız şu an Avrupa liglerinde oynuyor. Buradan çıkan önyargılar, bizim maçlarımıza etki edebilir. Bu yüzden bahis soruşturmasında konuyu inceleyen ve kararı veren mercilerin bu konuya çok hassas yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Kurunun yanında yaş da yanmasın.

"BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR CEZALANDIRILSIN AMA..."

Bahis soruşturmasıyla ilgili iki futbolcumuz PFDK'ya sevk edildi. Kulübümüz süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Türk futbolunun tertemiz olması için tüm faaliyetleri destekliyoruz. Sapla samanın ayrılması lazım. Bahis oynayan futbolcular cezalandırılsın ama bir hafta bahis oynayan futbolcu ile aynı kefeye koyulmamalı. Bu genç insanların kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden bu konu sonuca ulaşmalıdır.

"GENCECİK İNSANLARIN HAYATLARININ TAHRİP EDİLMESİNE KARŞIYIM"

Üst düzey hakemle ilgili bir açıklama yapıldı ve sonra durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Bahis konusu farklı pencerelerden bakıldığında, farklı neticeler veriyor. O yüzden tümünü bir potaya koyup, haklı haksız kararlar alınması ve gencecik insanların hayatlarının tahrip edilmesine karşıyım.

