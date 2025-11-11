Galatasaray'da puan kayıplarının sebepleri ortaya çıktı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Son 5 maçta 7 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda puan kayıplarının sebepleri ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray, hücum hattında beklenen uyumu gösteremedi. Teknik Direktör Okan Buruk'un bir arada oynatmak istediği Osimhen-Icardi ikilisi, isim olarak etkileyici olsa da gerekli verimi ortaya koyamadı. Geçen sezon da denenen bu ikilinin birlikte oynadığı karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar savunma zaafı da yaşadı.
2- OYUNCULAR MAÇ MI SEÇİYOR?
Galatasaraylı futbolcuların performansının, Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig arasında büyük fark göstermesi, "Oyuncular maç mı seçiyor?" sorusunu akıllara getirdi. Avrupa gecelerinde sahada bambaşka bir enerjiyle koşan isimler, ligde aynı istekle oynamıyor. Teknik heyet, oyuncuların "büyük maç" odaklı zihniyetini kırmakta zorlanıyor.
3- BURUK'UN MOTİVASYON EKSİKLİĞİ
Kocaelispor yenilgisi, yalnızca oyuncuların değil, Teknik Direktör Okan Buruk'un da enerjisinin azaldığını ortaya koydu. Başarılı teknik adam, bu sezon ilk kez kenarda bu kadar durgun ve tepkisiz bir görüntü verdi. İlk 11 tercihi, oyuna müdahale gibi konular tartışmalı hale geldi.
Victor Osimhen, hırslı yapısıyla takımı ateşlemeyi hedeflese de, zaman zaman aşırı agresif tavırlarıyla ters etki yaratıyor. Pozisyonlarda sinirlerine hâkim olamaması, el-kol hareketleriyle tepki göstermesi, takım içi atmosferi olumsuz etkiliyor.
5- RAKİPLER EKSTRA MOTİVE
Galatasaray'ın uzun süredir yenilgi yüzü görmemesi ve saha başarıları, her rakibin gözünde ayrı bir motivasyon kaynağı haline geldi. Takımlar artık sahaya yalnızca üç puan için değil, "Galatasaray'ın serisini bitiren ekip olma" hırsıyla çıkıyordu. Bu durum, sarı-kırmızılıların birçok maçta farklı bir dirençle karşılaşmasına yol açtı.