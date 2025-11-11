CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da puan kayıplarının sebepleri ortaya çıktı!

Galatasaray'da puan kayıplarının sebepleri ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Son 5 maçta 7 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda puan kayıplarının sebepleri ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 09:00
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da puan kayıplarının sebepleri ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilerek namağlup ünvanını kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de 2 maçtır galip gelemiyor.

Galatasaray'da puan kayıplarının sebepleri ortaya çıktı!

Son 5 maçta 7 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda puan kayıplarının sebepleri ortaya çıktı.

Galatasaray'da puan kayıplarının sebepleri ortaya çıktı!

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da yaşanan puan kayıplarının başlıca sebepleri şu şekilde:

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da puan kayıplarının sebepleri ortaya çıktı!

1- OSIMHEN-ICARDI İKİLİSİ TUTMADI

Galatasaray, hücum hattında beklenen uyumu gösteremedi. Teknik Direktör Okan Buruk'un bir arada oynatmak istediği Osimhen-Icardi ikilisi, isim olarak etkileyici olsa da gerekli verimi ortaya koyamadı. Geçen sezon da denenen bu ikilinin birlikte oynadığı karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar savunma zaafı da yaşadı.

Galatasaray'da puan kayıplarının sebepleri ortaya çıktı!

2- OYUNCULAR MAÇ MI SEÇİYOR?

Galatasaraylı futbolcuların performansının, Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig arasında büyük fark göstermesi, "Oyuncular maç mı seçiyor?" sorusunu akıllara getirdi. Avrupa gecelerinde sahada bambaşka bir enerjiyle koşan isimler, ligde aynı istekle oynamıyor. Teknik heyet, oyuncuların "büyük maç" odaklı zihniyetini kırmakta zorlanıyor.

Galatasaray'da puan kayıplarının sebepleri ortaya çıktı!

3- BURUK'UN MOTİVASYON EKSİKLİĞİ

Kocaelispor yenilgisi, yalnızca oyuncuların değil, Teknik Direktör Okan Buruk'un da enerjisinin azaldığını ortaya koydu. Başarılı teknik adam, bu sezon ilk kez kenarda bu kadar durgun ve tepkisiz bir görüntü verdi. İlk 11 tercihi, oyuna müdahale gibi konular tartışmalı hale geldi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da puan kayıplarının sebepleri ortaya çıktı!

4- OSIMHEN'İN SİNİRİ

Victor Osimhen, hırslı yapısıyla takımı ateşlemeyi hedeflese de, zaman zaman aşırı agresif tavırlarıyla ters etki yaratıyor. Pozisyonlarda sinirlerine hâkim olamaması, el-kol hareketleriyle tepki göstermesi, takım içi atmosferi olumsuz etkiliyor.

Galatasaray'da puan kayıplarının sebepleri ortaya çıktı!

5- RAKİPLER EKSTRA MOTİVE

Galatasaray'ın uzun süredir yenilgi yüzü görmemesi ve saha başarıları, her rakibin gözünde ayrı bir motivasyon kaynağı haline geldi. Takımlar artık sahaya yalnızca üç puan için değil, "Galatasaray'ın serisini bitiren ekip olma" hırsıyla çıkıyordu. Bu durum, sarı-kırmızılıların birçok maçta farklı bir dirençle karşılaşmasına yol açtı.

REKLAM-İdefix
F.Bahçe'den Sörloth hamlesi!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Evdeki kayıtları TÜBİTAK analiz edecek
G.Saray'ın yıldızına 3 talip birden!
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bunlar uyutmuş bizi! Bunlar uyutmuş bizi! 07:39
11 Kasım Salı hangi maçlar var? 11 Kasım Salı hangi maçlar var? 07:25
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:39
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:35
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
Daha Eski
G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! 00:04
Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! 00:04
Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! 00:04
PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? 00:04
TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! 00:04
Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! 00:04