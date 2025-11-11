CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Icardi'ye dev talip! Bedavaya almak istiyorlar

Galatasaray'da Icardi'ye dev talip! Bedavaya almak istiyorlar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da son olarak Kocaelispor karşısında alınan yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çizme basını, dünya devinin Arjantinli golcüyü sezon sonunda bedelsiz olarak transfer etmek istediğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 09:49 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 09:55
Galatasaray'da Icardi'ye dev talip! Bedavaya almak istiyorlar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray'da yenilginin yankıları sürüyor.

Galatasaray'da Icardi'ye dev talip! Bedavaya almak istiyorlar

Sarı-kırmızılıların ligdeki ilk mağlubiyetini almasının ardından teknik direktör Okan Buruk'un 4-4-2 tercihi ve Mauro Icardi'nin performansı, taraftarın tepkisini çekmişti.

Galatasaray'da Icardi'ye dev talip! Bedavaya almak istiyorlar

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Icardi için İtalyan kulüpleri de devreye girdi.

Galatasaray'da Icardi'ye dev talip! Bedavaya almak istiyorlar

İtalyan basınından Contro Calcio'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği habere göre Milan, sezon sonunda bedelsiz olarak serbest kalacak olan 32 yaşındaki golcü için kolları sıvadı. Santiago Gimenez'in performansından memnun olmayan teknik direktör Allegri, takıma tecrübeli bir santrfor katmanın gerekli olduğunu düşünüyor.

Galatasaray'da Icardi'ye dev talip! Bedavaya almak istiyorlar

Milano ekibinin, Icardi haricinde listesinde bulunan isimler ise; Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic ve Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Robert Lewandowski.

Galatasaray'da Icardi'ye dev talip! Bedavaya almak istiyorlar

