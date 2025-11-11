Galatasaray'da Icardi'ye dev talip! Bedavaya almak istiyorlar
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da son olarak Kocaelispor karşısında alınan yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çizme basını, dünya devinin Arjantinli golcüyü sezon sonunda bedelsiz olarak transfer etmek istediğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
İtalyan basınından Contro Calcio'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği habere göre Milan, sezon sonunda bedelsiz olarak serbest kalacak olan 32 yaşındaki golcü için kolları sıvadı. Santiago Gimenez'in performansından memnun olmayan teknik direktör Allegri, takıma tecrübeli bir santrfor katmanın gerekli olduğunu düşünüyor.
Milano ekibinin, Icardi haricinde listesinde bulunan isimler ise; Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic ve Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Robert Lewandowski.