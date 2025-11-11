Galatasaray'da Icardi'ye dev talip! Bedavaya almak istiyorlar

İtalyan basınından Contro Calcio'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği habere göre Milan, sezon sonunda bedelsiz olarak serbest kalacak olan 32 yaşındaki golcü için kolları sıvadı. Santiago Gimenez'in performansından memnun olmayan teknik direktör Allegri, takıma tecrübeli bir santrfor katmanın gerekli olduğunu düşünüyor.