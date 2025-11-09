Okan Buruk'tan mağlubiyetin ardından flaş sözler! "Açık şekilde söyleyeyim..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"Bazen oyuncularımız önemsemiyor. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim ama bu tabii teknik heyetin sorunu. Teknik heyetin oyuncularını en iyi şekilde maça hazırlaması gerekiyor. Dönüyor dolaşıyor bu iş benim sorumluluğumda. Dün idmanda çalıştıklarımız net şekilde çıktı. Daha iyi olmamız gerekiyor. Hücumda daha iyi olmalıyız. Savunmada çok basit bir gol yedik. Bireysel yetenekle atılmış gol oldu. Bireysel yetenekler bizde daha fazla var aslında. Kötü günümüzde olduğumuz bir maçtı. Başta teknik heyet, sonra oyuncular üzerinden... Kötü günümüzdü. O anlamda üzgünüz. Çok fazla üst üste maç oynadık. 6 maç oynadık. Avrupa dönüşleri zor oluyor. Tatil öncesi milli takıma gidecekler var. Bu maçların konsantrasyonu zor oluyor. O yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Kazanmayı hak etmedik. Rakibimizi tebrik etmem gerekiyor."