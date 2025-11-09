Kocaelispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta, büyük bir heyecana sahne olacak bir mücadeleyi futbolseverlerle buluşturuyor. Kocaelispor, taraftarı önünde dev bir sınava çıkarken; karşısında Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0'la geçen ve yükselişini sürdüren Galatasaray olacak. Avrupa'da rüzgarı arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, bu formunu lige de yansıtmayı hedefliyor. Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu Kocaeli deplasmanından 3 puanla dönüp milli araya 32 puanla girmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray'ın sahaya nasıl bir 11'le çıkacağı da şimdiden merak konuları arasında. Peki, Kocaelispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Kocaelispor-Galatasaray maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Balogh, Ahmet, Show, Keita, Tayfur, Linetty, Agyei, Serdar

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Sane, Osimhen

GALATASARAY MİLLİ ARAYA 3 PUANLA GİTMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına gidecek Galatasaray, milli araya 3 puanla girmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde son olarak Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Cimbom, başarılı performansını yeşil-siyahlılar karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor. Selçuk İnan yönetiminde güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar almayı hedefleyen Kocaelispor ise 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 🗓️ 12. Hafta ⚽ Kocaelispor 📆 09.11.2025 ⏰ 17.00 🏟️ TURKA Kocaeli Stadyumu 📲 #KSvGS pic.twitter.com/f50tYu0TVK — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2025

VICTOR OSIMHEN İSTATİSTİKLERİ İLE PARLIYOR

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax deplasmanında 3 gol atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan Victor Osimhen istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Süper Lig'de de gollerine devam eden Nijeryalı yıldız futbolcunun Kocaelispor maçında nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte, Victor Osimhen'in istatistikleri...

KOCAELİSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

KOCAELİSPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 44. RANDEVU

Kocaelispor ile Galatasaray 44. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geride kalan 43 mücadelede sarı-kırmızılılar 27 galibiyet elde ederken Kocaeli ise 7 kez üstünlük kuran taraf oldu. İki takım arasındaki 9 karşılaşmada ise takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

16 YIL SONRA YENİDEN

Galatasaray ile Kocaelispor Süper Lig'de tam 16 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Körfez ekibinin küme düşmesinin ardından kupada bile karşı karşıya gelemeyen iki takımın son mücadelesi 2009 yılında oynandı. İstanbul'daki karşılaşmayı kazanan taraf 5-2'lik skorla Kocaelispor olmuştu.

GALATASARAY KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Milli ara öncesi son maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray kadrosunda önemli eksikler yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kazımcan Karataş ve sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, kadroda yer almadı. Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina

TORREIRA SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımın orta alandaki yıldızı Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor. Bugünkü Kocaelispor mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkacak olan Uruguaylı oyuncu, sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

KOCAELİSPOR'DA TAYFUR BİNGÖL RÜZGARI

Kocaelispor'da takımın gol yükünü Bruno Petkovic ve Tayfur Bingöl çekiyor. Petkovic, 2'si penaltıdan 4 gol atarken, Tayfur Bingöl de 4 defa gol sevinci yaşadı. Takımda ayrıca Habip Ali Keita ile Serdar Dursun'un da 1'er golü bulunuyor. Seyircisi önünde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Körfez ekibinde; antrenmanda şut çekerken sakatlanarak ülkesinde tedavi gören Hırvat golcü Bruno Petkovic kadroda olmayacak.

GALATASARAY'DAN YENİLERE KARŞI ÜSTÜNLÜK

Süper Lig'e yeni yükselen takımlara karşı Galatasaray'ın büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ligin yeni takımlarına karşı çıktığı son 10 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu seri Galatasaray tarihinin de en uzun serisi olarak dikkat çekiyor. Cimbom bugün de kazanırsa lige o sezon yükselen takımlara karşı alınan galibiyetler 11'e yükselecek.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocaelispor-Galatasaray maçı hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek.