Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten NBA Europe açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten NBA Europe açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı spor zirvesinde NBA Europe projesi ile ilgili Galatasaray'ın davet edildiğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 15:23
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten NBA Europe açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı spor zirvesinde NBA Europe projesi ile ilgili Galatasaray'ın davet edildiğini açıkladı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'TEN NBA EUROPE AÇIKLAMASI:

NBA Europe projesi ile ilgili Galatasaray'ı davet ettiler. Galatasaray'ın bu projede olması bizim için çok önemli dediler. Dolayısıyla NBA Europe projesinde biz de olacağız.

