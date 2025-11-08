Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten NBA Europe açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı spor zirvesinde NBA Europe projesi ile ilgili Galatasaray'ın davet edildiğini açıkladı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'TEN NBA EUROPE AÇIKLAMASI:

NBA Europe projesi ile ilgili Galatasaray'ı davet ettiler. Galatasaray'ın bu projede olması bizim için çok önemli dediler. Dolayısıyla NBA Europe projesinde biz de olacağız.