Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten NBA Europe açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı spor zirvesinde NBA Europe projesi ile ilgili Galatasaray'ın davet edildiğini açıkladı.
İŞTE DURSUN ÖZBEK'TEN NBA EUROPE AÇIKLAMASI:
NBA Europe projesi ile ilgili Galatasaray'ı davet ettiler. Galatasaray'ın bu projede olması bizim için çok önemli dediler. Dolayısıyla NBA Europe projesinde biz de olacağız.
