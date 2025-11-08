CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Barça beklemede

Barça beklemede

Barcelona, Osimhen'i yakından takip ediyor. İspanya basınında çıkan haberlerde, Barça'nın gelecek sezon hücum hattında mutlaka güçleneceği ve transfere ağırlık vereceği aktarıldı. Dünyaca ünlü kulübün yeni stadına geçerken Osimhen'i de gözüne kestirdiği vurgulandı. Henüz resmi temasların olmadığı ancak kısa sürede iletişime geçileceği öne sürüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barça beklemede
Barcelona, Osimhen'i yakından takip ediyor. İspanya basınında çıkan haberlerde, Barça'nın gelecek sezon hücum hattında mutlaka güçleneceği ve transfere ağırlık vereceği aktarıldı. Dünyaca ünlü kulübün yeni stadına geçerken Osimhen'i de gözüne kestirdiği vurgulandı. Henüz resmi temasların olmadığı ancak kısa sürede iletişime geçileceği öne sürüldü.
REKLAM - D&R
G.Saray'da 2 transferi Osimhen bitirecek!
DİĞER
Fenerbahçe yönetimi harekete geçti! O hakem şikayet edilecek...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak
F.Bahçe'den orta saha atağı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak 00:02
F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 00:02
Anadolu Efes 2. uzatmada mağlup! Anadolu Efes 2. uzatmada mağlup! 00:02
F.Bahçe'den orta saha atağı F.Bahçe'den orta saha atağı 00:02
Gençlerbirliği evinde Başakşehir'i yendi! Gençlerbirliği evinde Başakşehir'i yendi! 00:02
G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! 00:02
Daha Eski
Arda Güler'e büyük onur! Arda Güler'e büyük onur! 00:02
İstanbul için NBA Avrupa müjdesi! İstanbul için NBA Avrupa müjdesi! 00:02
Icardi’den manidar paylaşım! Icardi’den manidar paylaşım! 00:02
Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! 00:02
F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! 00:01
Ladra’dan olay penaltı yorumu! Ladra’dan olay penaltı yorumu! 00:01