UEFA Şampiyonlar Ligi’nden Osimhen’e övgü dolu paylaşım! “Çılgın...”

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı, Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in Ajax maçında sergilediği etkileyici hareketi paylaştı. Paylaşımda, Osimhen'in ceza sahasında topu zarif bir şekilde kontrol edip sert bir vuruş yaptığı, ancak Ajax kalecisi Pasveer'in bu şutu harika bir refleksle kurtardığı anlar yer aldı.

UEFA, bu görüntüleri "Çılgın" ifadesiyle paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM