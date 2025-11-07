CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nden Osimhen’e övgü dolu paylaşım! “Çılgın...”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nden Osimhen’e övgü dolu paylaşım! “Çılgın...”

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, Ajax maçındaki performansıyla UEFA’nın dikkatini çekti. Dev organizasyonun resmi hesabı Nijeryalı golcünün etkileyici hareketini “Çılgın” ifadesiyle paylaştı. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 15:30
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi’nden Osimhen’e övgü dolu paylaşım! “Çılgın...”

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı, Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in Ajax maçında sergilediği etkileyici hareketi paylaştı. Paylaşımda, Osimhen'in ceza sahasında topu zarif bir şekilde kontrol edip sert bir vuruş yaptığı, ancak Ajax kalecisi Pasveer'in bu şutu harika bir refleksle kurtardığı anlar yer aldı.

UEFA, bu görüntüleri "Çılgın" ifadesiyle paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu!
F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi!
DİĞER
Beşiktaş'ta 2 yıldız birden gönderiliyor! Sezon sonu beklenmeyecek...
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Ladra’dan olay penaltı yorumu!
F.Bahçe'den orta saha atağı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! 15:09
Rafa Silva Antalya kafilesine alınmadı! Rafa Silva Antalya kafilesine alınmadı! 14:47
Trabzonspor'da son dakika! "İki futbolcumuz..." Trabzonspor'da son dakika! "İki futbolcumuz..." 14:20
İspanya’nın kadrosu açıklandı! İspanya’nın kadrosu açıklandı! 13:46
Al Najma - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgisi! Al Najma - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgisi! 13:37
Al Fateh - Al Taawon maçı yayın bilgileri! Al Fateh - Al Taawon maçı yayın bilgileri! 13:22
Daha Eski
A Milli Takım’ımızın kadrosu açıklandı! A Milli Takım’ımızın kadrosu açıklandı! 12:51
Al Fayha - Al Akhdoud maçı hangi kanalda? Al Fayha - Al Akhdoud maçı hangi kanalda? 11:56
F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! 11:43
Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri! Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri! 11:37
Paris FC - Rennes maçı detayları! Paris FC - Rennes maçı detayları! 11:22
F1'de sıradaki durak Brezilya F1'de sıradaki durak Brezilya 11:02