GALATASARAY HABERİ - Leroy Sane'den transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Alman yıldız Leroy Sane, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Galatasaray'daki günlerinden Bayern Münih'teki ayrılık sürecine dair pek çok konuya değinen 29 yaşındaki futbolcu, transfer olmak istediği takımı da açıkladı. İşte BILD'e konuşan Sane'nin açıklamaları...