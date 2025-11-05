GALATASARAY HABERİ - Leroy Sane'den transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Leroy Sane, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülkesinin basınına konuşan Alman yıldız, transfer olmak istediği takımı açıkladı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Alman yıldız Leroy Sane, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Galatasaray'daki günlerinden Bayern Münih'teki ayrılık sürecine dair pek çok konuya değinen 29 yaşındaki futbolcu, transfer olmak istediği takımı da açıkladı. İşte BILD'e konuşan Sane'nin açıklamaları...
GALATASARAY'A TRANSFERİ
"Burada olduğum için çok mutluyum. Sahada oyuncularla birlikte olmak ve bu harika taraftarların önünde oynamak beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Taraftarlar beni harika bir şekilde karşıladı ve işimi çok kolaylaştırdı. İstanbul'a geldiğinizde taraftarların meşale yaktığını görmek çok özel bir şey. Bundan çok heyecan duydum ve minnettarım."
UYUM SÜRECİ
"Elbette önce alışmam gerekiyordu. Bir uyum sürecim oldu, bu yüzden başlangıçta sahada işler planladığım gibi gitmedi. Takım arkadaşlarımı tanımam gerekiyordu ve onlar da beni tanımalıydı; sahada nasıl etkileşim kuracağımı, nasıl birlikte oynayacağım öğrenmem gerekiyordu. Bu biraz zaman aldı. Ama şimdi, son birkaç maçtaki performansımdan ve oyunumdan çok memnunum. Bu ivmeyi devam ettirmek ve devam ettirmek istiyorum."
"Taraftarlar doğal olarak çok duygusal. İyi oynadığınızda inanılmaz bir şekilde kutlanırsınız ancak kaybettiğinizde işler biraz kızışabilir. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 kaybettiğinizde, bazı eleştirilerin olması anlaşılabilir bir durum. Taraftarların bizi eleştirme hakkı kesinlikle var."
MÜNİH'TE GEÇİRDİĞİ ZAMANDAN ÖZLEDİĞİ ŞEYLER
"Elbette sahada çocuklarla geçirilen zamanı özlüyorsunuz; bu her zaman özel bir şeydir. City'de de Schalke'de de her yerde aynı: Bir kulüpten ayrılıp çocuklarla futbol oynayabildiğinizde. Ama ben yeni anılar yaratmak, yeni deneyimler kazanmak için buradayım. Tamamen Galatasaray'a odaklandım ve gelecek her şeyi dört gözle bekliyorum."
TÜRKİYE'DEKİ MEDYA İLGİSİ
"Süper Lig'deki taraftarlar da çok tutkulu ve fanatik; bu da işin bir parçası. Futbol böyle bir şey; sadece iyi yanlarını seçip alamazsınız. Bu konuda çok sakinim ve her şeyi kendi dünyamın bir parçası olarak görüyorum. Mümkün olduğunca kendime odaklanmaya, iyi performans göstermeye ve takıma yardımcı olmaya çalışıyorum; odaklandığım tek şey bu."
"Maçların fizikselliği beni çok hoş bir şekilde şaşırttı. Lig zorlu, direkt, hızlı ve birçok takım kontra ataklara güveniyor. Herkes pozisyon yaratmaya çalışıyor; maçlar dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Kalite, bazılarının iddia ettiği kadar düşük değil. Elbette ligi daha iyi tanımam gerekiyor; henüz tüm takımlara karşı oynamadım. Ama şimdiye kadar çok eğlenceliydi. İyi bir mücadeleydi ve önümüzdeki maçları sabırsızlıkla bekliyorum."
"Herkesin kendi görüşü ve bakış açısı var. Ona kızgın değilim. Julian Nagelsmann ile çok iyi bir ilişkimiz var; çok iyi anlaşıyoruz ve son eğitim kurslarında güzel fikir alışverişleri ve tartışmalar yaptık. Bunun için ona minnettarım. Elbette işler benim için tekrar yolunda gittiğinde tekrar davet edileceğimi umuyorum. Bu güvene performansımla karşılık vermek istiyorum; beni her zaman destekledi ve bunun için minnettarım."
YAKLAŞAN DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRMANIN BASKISI
"Hiçbir baskı hissetmiyorum. Elbette Dünya Kupası benim için büyük bir hedef, futboldaki en büyük etkinlik. En iyi performansımı sergilemek ve Julian Nagelsmann'ın beni değerlendirebileceğini göstermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım birlikte harika bir turnuva geçiririz. Sonuçta her şey genel performansımla ilgili. Julian nasıl bir oyuncu olduğumu, hangi özelliklere sahip olduğumu ve sahaya nasıl bir enerji kattığımı çok iyi biliyor. Benden de istediği bu: Önde liderlik etmem - gollerle, asistlerle veya defans çalışmalarıyla. Tüm oyunumun doğru yolda olduğundan emin oluyorum. Hedefim bu."
"Harika! Geçen gün Leon Goretzka ve Joshua Kimmich ile konuşuyordum . Hâlâ iletişim halindeyiz. Zaman buldukça maçlarını da izliyorum. Bu kadar iyi performans göstermelerinden gerçekten çok mutluyum ve umarım daha da ileri giderler. Ve tabii ki Jamal Musiala ve Alphonso Davies yakında takıma geri döndüğünde bu onları daha da güçlendirecek. Takım adına çok mutluyum."
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMA ŞANSI
"Çok iyi bir takımımız var. Elbette taraftarlardan büyük bir baskı var ama benim için ilk hedef play-offlara kalmak. Ondan sonrasını göreceğiz. Elbette kurada da biraz şans umuyoruz. Ama ne kadar güçlü oynayabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum - örneğin Liverpool'a karşı - özellikle de evimizde, taraftarlarımızın önünde. Umarım elimizden geldiğince ileri gidebiliriz. Ama dediğim gibi: her şeyden önce hedef play-offlara kalmak."
İSTANBUL'DAKİ ATMOSFER
"Bayern formasıyla burada oynama şansım oldu; o zamanlar atmosfer inanılmazdı. Ama şimdi ligde her seferinde özel bir şey var. Bu atmosfer insana büyük bir enerji veriyor. Liverpool maçı elbette daha da ekstremdi. Böyle maçları çok sık deneyimlemezsiniz ve neredeyse her iç saha maçında bu heyecanı yaşayabildiğim için minnettarım. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmak ve taraftarlara bir şeyler vermek istiyorum çünkü gerçekten inanılmaz bir atmosfer yaratıyorlar."
KARİYERİNİN GERİ KALANINA İLİŞKİN HAYALLERİ VE HEDEFLERİ
"Dünya Kupası'nda olursam, bu elbette bir hayaldir ve kazanmak en büyük hayaldir. Aksi takdirde, Galatasaray'la da dahil olmak üzere, mümkün olduğunca çok şampiyonluk kazanmak istiyorum ve sonra yolun nereye varacağını göreceğiz."
OLASI KARİYER SONU
"Sadece ne kadar süre oynayabileceğimi görüyorum. Kendime ne zaman bırakacağımı belirlemedim. Fiziksel olarak nasıl hissettiğime, ne kadar formda olduğuma ve hangi seviyede oynayabileceğime bağlı. Artık en üst seviye için yeterince iyi olmadığımı ve biraz yavaşlamam gerektiğini fark edersem, o zaman öyle olur. Ama eğlendiğim ve fiziksel olarak yetenekli olduğum sürece, mümkün olduğunca uzun süre futbol oynamak istiyorum."
SCHALKE 04'E DÖNÜŞ OLASILIĞI
"Orada harika vakit geçirdim. Arenada oynamak her zaman çok eğlenceliydi; profesyonel futbola ilk adımımdı. Bu yüzden her şeye açığım. Bu güzel bir hikaye olurdu elbette. Bakalım yolum beni nereye götürecek. Bir noktada bir fırsat çıkarsa, kesinlikle açığım."
"Geçen gün Leon Goretzka ile bu konuyu konuşuyordum. Orada işlerin bu kadar iyi gitmesine gerçekten çok sevindim. Güçlü bir başlangıç yaptılar ve zirvedeler. Umarım sezon boyunca böyle devam eder. Atmosfer harika, bunu dışarıdan bile hissedebiliyorsunuz. Takım ve taraftarlar arasında harika bir uyum var ve taraftarlar son birkaç yıldır inanılmaz derecede sadıklar. Her iç saha maçına gidip stadyumu doldurduklarını görmek etkileyici. Umarım gelecek sezon Bundesliga'ya geri dönerler."
DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU HAKKINDA
"Harry Kane ve Kylian Mbappe harika bir başlangıç yaptı. Bence şu anda zirvedeler. Sezon elbette uzun ama özellikle Harry'nin bu yıl bir adım öne çıkmasından dolayı mutluyum. Kariyeri boyunca sürekli olarak yüksek bir seviyede oynadı. Böyle devam edeceğinden hiç şüphem yok ve umarım sezon sonuna kadar tüm hedeflerine ulaşır. Onunla oynamak çok eğlenceliydi ve onu izlemek de bir o kadar keyifli."
VINCENT KOMPANY HAKKINDA
"Vincent Kompany, Bayern'in teknik direktörü olduğunda çok heyecanlanmıştım, özellikle de o zamanlar hâlâ orada olduğum için. Nasıl bir adam olduğunu, bir takım arkadaşı olarak nasıl biri olduğunu ve bir insan olarak nasıl davrandığını biliyordum. Çok açık sözlü ve futbola dair net bir vizyonu var. Bunu şimdi de görebiliyorsunuz: net bir yapısı, bir felsefesi var ve kendisinden ve takımdan ne beklediğini tam olarak biliyor. Gerçek bir lider ve bu bulaşıcı bir şey; herkes onu takip etmek istiyor. Muhteşem oyunculuk kariyerinin ardından, muhteşem bir teknik direktörlük kariyeri de olacağından eminim. Onun adına çok mutluyum."
