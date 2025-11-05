Destan günü

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray bu akşam Hollanda'da Ajax'a konuk oluyor. TSİ 23.00'te başlayacak dev karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak. Mücadele TRT 1'den ekranlara gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 1 yenilgi, 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekibimiz, 3 maçta da yenilip sıfır çekerek son sırada bulunan Ajax'ı deplasmanda devirmenin hesaplarını yapıyor.

TEK HEDEF 3 PUAN

İlk haftada Almanya'da gelen Eintracht Frankfurt yenilgisi sonrası RAMS Park'ta alınan Liverpool ve Bodo/Glimt zaferleriyle ses getiren Galatasaray, turnuvadaki ilk deplasman galibiyetini amaçlıyor. Hollanda'da Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma öncesi de temsilcimiz günün favorisi olarak öne çıkıyor. Aslan'da sakatlığı bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan dışında eksik bulunmuyor. İsmail Jakobs da sarı kart sınırında yer alıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam deplasmanda Ajax ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular 2 grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde Ajax müsabakasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

İLK GALİBİYET HEDEFİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında şu ana kadar Hollanda temsilcilerine konuk olduğu karşılaşmaları kazanamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle oynadığı toplam 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Ajax ile ikinci kez karşılaşacak Galatasaray, daha önce bu ülkeden PSV Eindhoven ve AZ Alkmaar'ın rakibi olmuştu.

AVRUPA'DA 332. RANDEVU

Ajax'a konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 332. maçına çıkacak. Galatasaray, Avrupa'da 118 kez kazanırken, 124 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Aslan, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında da 161. kez sahne alacak. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde 125 kez mücadele etti.

GOLLER İLK 16 DAKİKADA

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarındaki ilk gollerini ilk 16 dakika içerisinde attı. Organizasyondaki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a karşı 8. dakikada fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, ikinci müsabakada da Liverpool karşısında 16. dakikada penaltıdan golü buldu. Galatasaray, üçüncü maçta Bodo/Glimt karşısında 3. dakikada maçtaki ilk golünü kaydetti.

AJAX KÖTÜ GİDİYOR

Sarı-kırmızılı temsilcimizin rakibi Ajax, bu sezon formsuz görüntüsüyle göze çarpıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 3 yenilgiyle son sırada olan ve eksi 10 averaja sahip olan Hollanda ekibi, Devler Ligi'nin en kötü takımı konumunda. Amsterdam temsilcisinin attığı tek gol penaltıdan. Ajax, Hollanda Ligi'nde de lider Feyenoord'un 8 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.

YUNUS AKGÜN ŞOKU

Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, Yunus Akgün'ün sakatlığı hakkında detaylı bilgi verdi. Yener İnce, "Yunus Akgün kasık fıtığı oldu. Ya ameliyat olup 4-6 haftada dönecek ya da ağrıları tolere ederse devam edecek. Şu an performansı ağrılardan etkilendiği için Ajax maçında bizimle olmayacak. İlerleyen günlerde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz" dedi.

DEPLASMAN HASRETİ

Aslan, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 müsabakadan galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında son dış saha galibiyetini 2023-2024 sezonunda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yaptığı Şampiyonlar Ligi maçında 3-2'lik skorla elde etti.

WEGHORST ÇOK FORMDA

Hollanda temsilcisi Ajax'ta en golcü oyuncu olarak Wout Weghorst öne çıkıyor. 2021-22 sezonunda Beşiktaş forması giyen Hollandalı santrfor, bu sezon Hollanda Ligi'nde çıktığı 10 maçta 6 gol kaydederken, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

İKİNCİ KEZ RAKİPLER

Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda Ajax'a ikinci kez rakip olacak. Geçen sezon Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax'a konuk olan Galatasaray, bu karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.

TARAFTARLAR KARŞILADI

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Hollanda'da Türk taraftarlar tarafından karşılandı. Amsterdam'da havalimanına gelen taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Sarıkırmızılı kafileye Ajax maçı öncesi yoğun ilgi gösterildi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Jaros, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Gloukh, Godts, Moro, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina, Sane, Barış (Sallai), Osimhen.