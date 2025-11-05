AJAX GALATASARAY MAÇI hangi kanalda yayınlanacak?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ajax - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta maçında Hollanda'ya konuk oluyor. Ajax deplasmanında 2 kritik eksiği bulunan sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 6 puanla 16. sırada yer alan Galatasaray'ın rakibi Ajax ise ilk 3 haftada puan kazanamayarak son sıraya yerleşti. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien'in yöneteceği Johan Cruyff Arena'daki maçta Okan Buruk'un öğrencileri, deplasmandaki ilk galibiyeti için yarışacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve tüm detaylarını sizler için derledik.

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax - Galatasaray maçı, 5 Kasım Çarşamba günü Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in düdük çalacağı karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından ve TRT Tabii platformundan canlı yayınlanacak. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oynanacak nefes kesen mücadele, şifresiz olarak izlenebilecek.

👉AJAX - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE👈

AJAX - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Jaros, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Gloukh, Godts, Moro, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina, Sane, Barış (Sallai), Osimhen.

AVRUPA KUPALARINDA 331. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 331 maça çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 118 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 456 kez havalandırırken, kalesinde 504 gol gördü.

DEVLER LİGİ'NDE 126. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 125 karşılaşmaya yapan Galatasaray, bu mücadelelerin 31'ini kazanırken, 63 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 127 gole karşın, kalesinde 216 gole engel olamadı.

BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 29 karşılaşma oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 17, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı 29 mücadelenin 12'sinde galibiyet alırken, 9'unda da yenildi. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

👉ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI İZLE TRT1👈

HEDEF 3. GALİBİYET

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikten sonra, Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i de 3-1'lik skorlarla mağlup etti. Aslan, Ajax karşısında da galip ayrılıp, Avrupa kupalarındaki iyi gidişini sürdürmek istiyor. Cimbom, galibiyete uzanması durumunda 2012-2013 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. maçını kazanacak.

DEPLASMANDA 10 MAÇLIK KAYIP

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda son olarak 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 ve Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere çıktığı 10 müsabakada 7 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

OSİMHEN'DEN 3 GOL

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımını sırtlıyor. Osimhen çıktığı 2 müsabakada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca sarı-kırmızılılarla üst üste 7 Avrupa kupaları maçında gol attı ve kulüp tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu. Aslan'da Victor Osimhen'in dışında Yunus Akgün'ün de 2 golü bulunuyor.

AJAX İLE 2. RANDEVU

Galatasaray ile Ajax, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla kaybetti.

👉TRT 1 GALATASARAY AVRUPA MAÇI İZLE👈

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla ise 12 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, Ajax, PSV ve AZ Alkmaar ile oynadığı bu maçlarda 2 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Aslan, Hollanda temsilcilerini deplasmanda yenemezken, son galibiyetini de 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul'da oynadığı müsabakada 2-0'lık skorla elde etti.

HOLLANDA LİGİ'NDE AJAX

Ajax, Hollanda Ligi'nde geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla lider Feyenoord'un 8 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Ajax geçtiğimiz hafta ise sahasında Heerenveen ile 1-1 berabere kaldı. Hollanda temsilcisinde bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst da kadroda yer alıyor.

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Inter'e 2-0, Marsilya'ya 4-0 ve Chelsea'ye de 5-1'lik skorlarla kaybetti.

Bu müsabaka öncesinde Galatasaray'da sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan karşılaşmada oynamayacak. Ağrıları bulunan Yunus Akgün'ün durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Ajax'ta da Kenneth Taylor, kırmızı kart cezasından dolayı kadroda yer almayacak.

FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK

Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Maçın 4. hakemi de Thomas Leonard olacak. Müsabakada VAR'da Willy Delajod, AVAR'da da Bram Van Driessche görev yapacak.