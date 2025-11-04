CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ligi bırak Ajax'a bak

Ligi bırak Ajax'a bak

Okan Buruk oyuncularından, Süper Lig’deki Trabzon beraberliğini geride bırakmalarını ve Ajax’ı devirerek Devler Ligi’ndeki 2 maçlık seriyi sürdürmelerini istedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 06:50
Ligi bırak Ajax'a bak

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan G.Saray'da, Trabzonspor beraberliği moralleri bozdu. Buna karşın zirvedeki yerini 2 maçlık puan farkıyla korumayı sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına moral aşıladı. Ligde zirvede bulunduklarını ve iyi bir takıma karşı puan kaybettiklerini belirten başarılı çalıştırıcı, oyuncularından tamamen Ajax karşılaşmasına konsantre olmalarını istedi.

Daha önce 2012-13 sezonunda Devler Ligi'nde 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, yarınki zorlu mücadelede Ajax'ı deplasmanda devirmeyi başarırsa rekorunu egale edecek. O dönemde Fatih Terim önderliğinde Cluj, Manchester United ve Braga'yı üst üste yenerek gruptan çıkan G.Saray, yarın da kazanırsa tarihi başarıyı tekrar edecek. Lig statüsünde ilk 24 yolunda önemli bir adım atan Cimbom, Ajax'ı devirirse ilk 8'i zorlayacak.

YUNUS ŞOKU

Kritik Ajax maçı öncesinde sarı-kırmızılılarda Yunus şoku yaşanıyor. Milli yıldız yaşadığı sakatlık nedeniyle Hollanda deplasmanında takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak. Yunus'un yerine Sara'nın orta alanda forma giymesi bekleniyor.

BASTİEN YÖNETECEK

Galatasaray ile Ajax arasında oynanacak karşılaşmayı Fransız Benoit Bastien yönetecek. Bugüne kadar 9 kez Türk takımlarının maçını yöneten Bastien ile sadece iki kez kazanabildik. Takımlarımız 5 yenilgi alırken 2 maç da berabere sona erdi.

