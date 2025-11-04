Ajax avcısı

Avrupa'da bambaşka bir performansa imza atan ve takımının sahadaki en büyük gücü olan Osimhen, Hollanda takımlarına karşı da boş geçmiyor. Bugüne kadar Lille, Napoli ve G.Saray formaları altında Hollanda ekiplerine karşı Avrupa kupalarında mücadele eden Nijeryalı futbolcu, attığı gollerle dikkat çekiyor. Bugüne kadar Hollanda takımlarına karşı 4 gol atan Osimhen, bunların ikisini yarın karşı karşıya geleceği Ajax filelerine bıraktı.

Daha önce Napoli forması altında Ajax'a karşı bir gol sevinci yaşayan Osimhen, parçalı forma altında da geçen sezon 2-1 kaybedilen mücadelede fileleri havalandırmıştı. 26 yaşındaki futbolcu geçen sezon da G.Saray forması altında Alkmaar'a karşı rakip olmuştu. 3 maçın ikisinde forma giyen Osimhen, bu maçlarda 1'er gol sevinci yaşamış ancak takımının elenmesine engel olamamıştı. Yarınki mücadelede de sarı-kırmızılı takımın en büyük silahı yine Osimhen olacak.