Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ajax-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Ajax-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında oynanacak Ajax-Galatasaray Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 12:30
Ajax-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Johan Cruijff Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'da başlayacak müsabakayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

Galatasaray - Ajax karşılaşmasında VAR'da Fransa'dan Willy Delajod, AVAR'da da Belçika'dan Bram Van Driessche yer alacak.

Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum!
Ajax maçı öncesi prim sözü!
