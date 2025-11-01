Sahne yıldızların

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ligde yoluna namağlup devam eden lider Galatasaray, bu akşam şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Trabzonspor'u ağırlıyor. RAMS Park'taki dev derbi saat 20.00'de başlayacak ve hakem Cihan Aydın yönetecek. Okan Buruk ve ekibi, Süper Lig'de hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de zirve yolunda en yakın takipçisini yenerek avantaj sağlamak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, bu hedef doğrultusunda planlarını hazırlıyor, dünyaca ünlü yıldızlar öne çıkıyor.

LİGİN EN SKORER EKİBİ

Sarı kırmızılı takımın teknik patronu, güçlü rakibi karşısında hücum hattına güveniyor. İlk 10 haftada kaydettiği 25 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Galatasaray'da Leroy Sane, Victor Osimhen ve Mauro İcardi gibi iki dünyaca ünlü forvet öne çıkıyor. Okan Buruk'un dev maça ilk 11'de Osimhen'le başlayacağı, Mauro İcardi'ye de ikinci yarıda şans vereceği ifade edildi. Tıpkı Göztepe maçında olduğu gibi oyunun ve skorun gidişatına göre iki yıldız forvet aynı anda sahada da yer alabilir.

KRALLIĞA ADAYLAR

Süper Lig'de 10 hafta sonunda 25 golle en skorer takım olan G.Saray'da Victor Osimhen ile Mauro İcardi öne çıkıyor. İki yıldız futbolcu da ligde önemli skor katkıları verdi. İcardi kaydettiği 6 golle, krallık yarışında ilk sırada yer alan Paul Onuachu'yu takip etti.

ASLAN'IN KOZU OSİMHEN

Dev derbi öncesi Galatasaray'ın en büyük kozu yine Victor Osimhen olacak. Geçen sezon Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynanan maçta Osimhen yıldızını parlatmıştı. Attığı 2 golle kupayı Galatasaray'a getiren Nijeryalı yıldız, Trabzonspor karşısında hocası Okan Buruk'un yine en güvendiği isim olacak. Deneyimli forvet, son iki maçta Bodo/ Glimt ve Göztepe filelerine 3 gol attı.

UĞURCAN İLK KEZ

Sezonu Trabzonspor'da açan Uğurcan Çakır, 5. haftadan itibaren G.Saray kalesini koruyor. 5 golle Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi olan Uğurcan, altyapısından yetişip kaptanlığa yükseldiği ve şampiyonluk yaşadığı eski takımı Trabzonspor'a karşı ilk kez rakip olacak. Galatasaray, milli kaleci için bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu aşkın bir bonservis bedeli ödedi ve bu rakamla Türkiye içinde transfer rekoru kırıldı.

İCARDİ'YE DALYA PLAKETİ

Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında G.Saray'la 100. maçına çıkacak. 99 karşılaşmada 67 gol atan Arjantinli yıldıza mücadele öncesinde plaket takdim edilecek. 2022'den beri sarı-kırmızılı formayı giyen İcardi, 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazandı ve 1 gol krallığı yaşadı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da çalışmalar tamamlandı. Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

TORREİRA'YA KİLİT GÖREV

Sarı-kırmızılılarda formasına kavuşacak olan Torreira'ya orta sahada kilit rol düşecek. Başarılı futbolcu, oyunun çift yönünde Galatasaray'ın en önemli ismi olacak. Derbi maçları tecrübesi ve kalitesiyle iyi oynayan Uruguaylı yıldız, bugünkü 90 dakikada da Okan Buruk'un en güvendiği oyuncular arasında.

TÜM GÖZLER SİNGO'DA

Davinson Sanchez'in cezası nedeniyle defansta yeni bir plan yapan G.Saray'da gözler Wilfried Singo'ya çevrildi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan başarılı savunmacının derbi kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Singo'nun ilk 11 durumuna teknik heyet karar verecek.

DEFANSIN LİDERİ

Kaptan Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor derbisinde takımına liderlik edecek. Defans hattında da önemli bir yeri olacak Abdülkerim'e hocası Okan Buruk da çok güveniyor.

TRİBÜNLERDE BÜTÜNLEŞME

Cimbom'da Trabzonspor derbisinde taraftar desteği yine çok önemli olacak. Son 3 yılda gelen şampiyonlukta evinde büyük bir güç olan Galatasaray, tribünlerle her zaman bütünleşmesini bildi. Bugünkü dev 90 dakikada da RAMS Park tribünleri sarıkırmızılı takıma güç katacak.

SADECE İKİ EKSİK VAR

Aslan'da Trabzonspor maçı kadrosunda iki isim yer alamayacak. Kart cezası bulunan deneyimli stoper Davinson Sanchez ile sakatlığı olan yıldız orta saha İlkay Gündoğan dev karşılaşmada forma giyemeyecek. Okan Buruk, Trabzonspor önünde 2 isminden mahrum olacak.

İŞTE G.SARAY-TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Trabzonspor: Onana, Pina, Saviç, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu