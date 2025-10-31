CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan o isme dev zam! Maaşı iki katına çıkacak

Galatasaray'dan o isme dev zam! Maaşı iki katına çıkacak

Galatasaray'da Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Okan Buruk'un sözleşmelerine yapılan iyileştirmelerin ardından bu kez rota başka bir yıldız oyuncuya çevrildi. Sarı kırmızılı yönetim, performansı ile takdir toplayan milli futbolcunun maaşını iki katına çıkarma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan o isme dev zam! Maaşı iki katına çıkacak

İç transferde düğmeye basan G.Saray yönetimi; sırasıyla Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Okan Buruk'un sözleşmesine zam yaptı.

Galatasaray'dan o isme dev zam! Maaşı iki katına çıkacak

Sanchez'e 4.3 milyon Euro, Buruk ve Barış Alper'e 200 milyon TL, Yunus'a 160 milyon TL garanti ücret yazıldı.

Galatasaray'dan o isme dev zam! Maaşı iki katına çıkacak

Takım arkadaşlarına göre maaşı düşük kalan Eren Elmalı ile görüşmeler başladı. Milli sol bekin ücretinde iyileştirmeye gidilecek.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan o isme dev zam! Maaşı iki katına çıkacak

Sabah'ın haberine göre, 45 milyon TL kazanan 25 yaşındaki milli sol beke yüzde yüze yakın zam yapılacak.

Galatasaray'dan o isme dev zam! Maaşı iki katına çıkacak

3 GOL SEVİNCİ!

Geçen sezonun ortasında Trabzonspor'dan gelen Eren Elmalı, sol bekteki sorunu çözmüş ve çifte kupalı şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Galatasaray'dan o isme dev zam! Maaşı iki katına çıkacak

Bu sezona formda giren Eren, 12 maçta 3 gol attı ve Jakobs'la birlikte savunmanın solunda kaliteyi artırdı.

İsmail'e İngiliz kancası! Derbide izleyecekler
REKLAM - D&R
DİĞER
Fenerbahçe’de ‘af’ çıkacak mı? Tedesco kararını bildirdi...
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! 00:49
Serdal Adalı'dan transfer sözleri Serdal Adalı'dan transfer sözleri 00:39
Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... 00:39
Adalı'dan bahis açıklaması! Adalı'dan bahis açıklaması! 00:39
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! 00:39
Dursun Özbek: G.Saray böyle bir şeyi kabul edemez Dursun Özbek: G.Saray böyle bir şeyi kabul edemez 00:38
Daha Eski
Derbileri yönetecek hakemler açıklandı! Derbileri yönetecek hakemler açıklandı! 00:39
Bodrum'dan farklı galibiyet! Bodrum'dan farklı galibiyet! 00:39
Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! 00:39
Tur bileti Gaziantep FK'nın! Tur bileti Gaziantep FK'nın! 00:39
Konyaspor 9 kişi turladı! Konyaspor 9 kişi turladı! 00:39
1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 00:39