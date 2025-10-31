Galatasaray'dan o isme dev zam! Maaşı iki katına çıkacak

İç transferde düğmeye basan G.Saray yönetimi; sırasıyla Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Okan Buruk'un sözleşmesine zam yaptı. Sanchez'e 4.3 milyon Euro, Buruk ve Barış Alper'e 200 milyon TL, Yunus'a 160 milyon TL garanti ücret yazıldı. Takım arkadaşlarına göre maaşı düşük kalan Eren Elmalı ile görüşmeler başladı. Milli sol bekin ücretinde iyileştirmeye gidilecek. Sabah'ın haberine göre, 45 milyon TL kazanan 25 yaşındaki milli sol beke yüzde yüze yakın zam yapılacak. 3 GOL SEVİNCİ! Geçen sezonun ortasında Trabzonspor'dan gelen Eren Elmalı, sol bekteki sorunu çözmüş ve çifte kupalı şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Bu sezona formda giren Eren, 12 maçta 3 gol attı ve Jakobs'la birlikte savunmanın solunda kaliteyi artırdı.