Galatasaray'dan o isme dev zam! Maaşı iki katına çıkacak

İç transferde düğmeye basan G.Saray yönetimi; sırasıyla Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Okan Buruk'un sözleşmesine zam yaptı.