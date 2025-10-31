GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Icardi'nin önemli teklifler aldığının altını çizen Pino, "Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Bir kez daha vurguluyorum: Galatasaray kaptanının sözleşmesi bitmek üzere olamaz. Kulüp elbette uygun gördüğü kararları alabilir, ancak onun seviyesindeki bir oyuncu uzun süre bekletilemez. Avrupa'dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldım. Galatasaray taraftarları Mauro'nun bu kulübü ne kadar çok sevdiğini biliyor ama burada söz konusu olan bir insanın özel hayatını da etkileyen kararlar." dedi.

Arjantinli golcünün menajeri son olarak, "Başkan Özbek'in de belirttiği gibi, Icardi Galatasaray'ı yeniden hak ettiği en üst seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak tam hazır olmadığı zamanlarda bile sahaya çıktı, dişini sıktı. Bu muhteşem kulüp ve taraftarlar için elinden geleni yaptı. Mauro ile Galatasaray arasındaki ilişki gerçekten özel bir hikâye. Bu yüzden Icardi saygıyı hak ediyor, çünkü o Türkiye'de çok sevilen bir oyuncu." yorumunu yaptı.