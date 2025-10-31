CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli santrforun yeni adresiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 17:48
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Arjantinli santrforun menajeri Letterio Pino, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

"ARALIK AYINA KADAR BEKLEYECEĞİZ"

Gianluca Di Marzio'ya konuşan Pino, aralık ayına kadar yeni sözleşme bekleyeceklerini belirterek, "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Başkanın ve CEO'nun son günlerdeki açıklamalarını okudum ama Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası bir teklifi bekleyeceğiz, ardından başka seçimler yapma hakkımızı saklı tutacağız. Bunu hem taraftarlara hem de Galatasaray yönetimine en büyük saygımla söylüyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Icardi'nin önemli teklifler aldığının altını çizen Pino, "Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Bir kez daha vurguluyorum: Galatasaray kaptanının sözleşmesi bitmek üzere olamaz. Kulüp elbette uygun gördüğü kararları alabilir, ancak onun seviyesindeki bir oyuncu uzun süre bekletilemez. Avrupa'dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldım. Galatasaray taraftarları Mauro'nun bu kulübü ne kadar çok sevdiğini biliyor ama burada söz konusu olan bir insanın özel hayatını da etkileyen kararlar." dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Arjantinli golcünün menajeri son olarak, "Başkan Özbek'in de belirttiği gibi, Icardi Galatasaray'ı yeniden hak ettiği en üst seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak tam hazır olmadığı zamanlarda bile sahaya çıktı, dişini sıktı. Bu muhteşem kulüp ve taraftarlar için elinden geleni yaptı. Mauro ile Galatasaray arasındaki ilişki gerçekten özel bir hikâye. Bu yüzden Icardi saygıyı hak ediyor, çünkü o Türkiye'de çok sevilen bir oyuncu." yorumunu yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Letterio Pino'nun açıklamaları gündem olurken, Mauro Icardi ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

MEKSİKA'YA GİDEBİLİR

Fransız basını, Icardi'nin kariyerini Meksika Ligi'nde sürdürebileceğini iddia etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

AfricaFootUnited kaynaklı haberde tecrübeli golcünün yıllık 7 milyon Euro maaşla Cruz Azul, America, Tigres, Monterrey ve Chivas gibi kulüplere transfer olabileceği yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak

Ayrıca Mauro Icardi'nin kariyerini canlandırmak ve kalıcı bir iz bırakmak için Meksika'ya gelmeyi tercih edebileceği aktarıldı.

REKLAM - D&R
