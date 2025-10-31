HaberlerGalatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli santrforun yeni adresiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Arjantinli santrforun menajeri Letterio Pino, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ARALIK AYINA KADAR BEKLEYECEĞİZ"
Gianluca Di Marzio'ya konuşan Pino, aralık ayına kadar yeni sözleşme bekleyeceklerini belirterek, "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Başkanın ve CEO'nun son günlerdeki açıklamalarını okudum ama Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası bir teklifi bekleyeceğiz, ardından başka seçimler yapma hakkımızı saklı tutacağız. Bunu hem taraftarlara hem de Galatasaray yönetimine en büyük saygımla söylüyorum." ifadelerini kullandı.
Icardi'nin önemli teklifler aldığının altını çizen Pino, "Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Bir kez daha vurguluyorum: Galatasaray kaptanının sözleşmesi bitmek üzere olamaz. Kulüp elbette uygun gördüğü kararları alabilir, ancak onun seviyesindeki bir oyuncu uzun süre bekletilemez. Avrupa'dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldım. Galatasaray taraftarları Mauro'nun bu kulübü ne kadar çok sevdiğini biliyor ama burada söz konusu olan bir insanın özel hayatını da etkileyen kararlar." dedi.
Arjantinli golcünün menajeri son olarak, "Başkan Özbek'in de belirttiği gibi, Icardi Galatasaray'ı yeniden hak ettiği en üst seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak tam hazır olmadığı zamanlarda bile sahaya çıktı, dişini sıktı. Bu muhteşem kulüp ve taraftarlar için elinden geleni yaptı. Mauro ile Galatasaray arasındaki ilişki gerçekten özel bir hikâye. Bu yüzden Icardi saygıyı hak ediyor, çünkü o Türkiye'de çok sevilen bir oyuncu." yorumunu yaptı.
Letterio Pino'nun açıklamaları gündem olurken, Mauro Icardi ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
