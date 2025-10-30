CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dursun Özbek'ten bahis skandalı hakkında açıklama: Galatasaray böyle bir şeyi kabul edemez

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk etkinliğinde bahis skalndalı hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 15:29 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 15:31
"Bahisle ilgili söyleyeceğim fazla bir şey yok. Biz görüşlerimizi kurum olarak yaptığımız duyurularla futbol camiasına anlattık. Gerçekten olacak gibi değil. Özellikle bu soruşturmanın sonunu beklemek lazım ama gözüken husus iç açıcı değil. TFF bu işi yürütüyor, zaten onlara bu konuyla ilgili her seviyede destek vereceğimizi açıkladık. Ama bunun çabuk bitmesinde fayda var. Gördüğünüz gibi sadece Türkiye basınında değil, Avrupa basınında da bu iş irdeleniyor. Bunun Türk futbolunun lehine olduğunu düşünmüyorum. Onun için en süratli şekilde bu araştırmaların, soruşturmaların yapılıp kararın verilmesi lazım.

Galatasaray Spor Kulübü olarak böyle bir şeyi kabul edemez, elbette ki böyle bir şeyin araştırılması ve ortaya çıkarılmasının Türk futbolu için faydalı olduğunu düşünüyorum."

