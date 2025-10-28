Buruk'tan bir günlük izin

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularına bir günlük izin verdi. Zorlu bir süreçten büyük bir başarıyla geçen sarı-kırmızılılar, bugünü izin yapıp dinlenerek geçirecek. Süper Lig'deki Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edilecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularına bir günlük izin verdi. Zorlu bir süreçten büyük bir başarıyla geçen sarı-kırmızılılar, bugünü izin yapıp dinlenerek geçirecek. Süper Lig'deki Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edilecek.