Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı futbolcu son olarak sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 20:11
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'den olay paylaşım! "Gözyaşlarını..."

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray geriden gelerek Göztepe'yi 3-1 yendi. Osimhen ve Bokele arasında yaşanan pozisyonun ardından Bokele ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Victor Osimhen maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bokele'ye sorun, bana vurduğunu doğrulayabilir. Bu yüzden rakip taraftarlar sosyal medyada istedikleri kadar ağlayabilirler. Umurumda değil, maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncunun açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, destekleyen ve karşı çıkan da oldu. Nijeryalı süper star bugün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Osimhen, Instagram hesabında su dolu kova üzerine "Gözyaşlarını buraya bağışla" yazılı fotoğraf paylaştı.

Osimhen daha sonra bu fotoğrafı paylaştı.

