Haberler Galatasaray Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten takıma dev jest!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten takıma dev jest!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılı camianın başkanı Dursun Özbek'ten takıma dev bir jest geldi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 09:45 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 10:01
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma dev jest!

Sportif açıdan başarılı bir dönem geçiren Galatasaray aynı zamanda maddi olarak da rahatlamış durumda. Başkan Dursun Özbek'in hayata geçirdiği projeler ve sportif açıdan elde edilen başarılar kulübe büyük bir maddi kaynak olarak geri dönüyor.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma dev jest!

Şampiyonlar Ligi'nde 3 haftada topladığı 6 puanla dikkat çeken sarı-kırmızılılar kendisine 14. sırada yer buldu. Liverpool ve Bodo Glimt'i deviren oyuncularına jest yapmak isteyen Başkan Dursun Özbek, önemli bir ödeme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma dev jest!

Kısa süre önce yapılan sponsorluk anlaşması ile takımın kasasına 97.5 milyon euro koymayı başaran başkan Özbek, oyuncuların geçmişe dair ve Bodo Glimt maçı dahil olmak üzere kalan tüm prim ödemelerini gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma dev jest!

Göztepe maçında oyuncularına moral veren Başkan Özbek, mali anlamda kulübü tarihinin en rahat dönemlerinden birisine doğru götürüyor. Trabzonspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçlarının da kazanılması halinde Başkan Dursun Özbek, oyunculara ek bir prim sözü verdi.

