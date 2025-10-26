Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten takıma dev jest!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sportif açıdan başarılı bir dönem geçiren Galatasaray aynı zamanda maddi olarak da rahatlamış durumda. Başkan Dursun Özbek'in hayata geçirdiği projeler ve sportif açıdan elde edilen başarılar kulübe büyük bir maddi kaynak olarak geri dönüyor.