Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz seferberliği! Okan Buruk özel görüşme yaptı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz seferberliği! Okan Buruk özel görüşme yaptı

Galatasaray, Bodo Glimt maçında oyundan çıkarken taraftarın tepkisiyle karşılaşan Barış Alper için harekete geçti. Okan Buruk'un milli oyuncuyla özel görüşme yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz seferberliği! Okan Buruk özel görüşme yaptı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Bodo Glimt ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kenara gelirken taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. G.Saray teknik heyeti ve futbolcuların Barış Alper Yılmaz'a destek verdiği ve moralini yükselttiği öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre, teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncu ile özel görüşmeler yaptı ve Göztepe maçına daha moralli çıkması için uğraştı.

BİRŞEY KAZANDIRMAZ

Bu süreçte Barış Alper Yılmaz'a takım arkadaşları da destek verdi. Milli yıldızın sürekli yanında oldular ve mental anlamda güçlü kalmasını sağladılar. UltrAslan da Barış Alper Yılmaz için bir açıklama yayınladı ve "Böyle bir oyuncuyu formsuz ya da kötü oynadığı bir maçta, hele hele bir Şampiyonlar Ligi maçında galipken tepkilerin odağına koymak camiamıza birşey kazandırmayacaktır" ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarı, Göztepe maçında Barış Alper'i tribünlere çağıracak ve alkışlayacak.

